Dr. Meyer-Winkler schließt ihre Praxis

Dr. Gerda Meyer-Winkler (links), hier mit Mitarbeiterin Carmen Oldehoff, schließt ihre Hausarztpraxis in Engeln im Juni und bietet ihren Patienten einen Wechsel in eine Bassumer Praxis an. Foto: Oliver Siedenberg

Engeln - Von Anne-katrin Schwarze. Hausärztin Dr. Gerda Meyer-Winkler aus Engeln schließt ihre Praxis zum 26. Juni. „Ich bin dann 66 Jahre alt und gehe in den Ruhestand“, erklärt sie ihren Patienten. So sehr diese ihrer Vertrauensperson den Eintritt in die Rente gönnen, so sehr bangen sie um ihre hausärztliche Versorgung. Die leicht erreichbaren Praxen in Bruchhausen-Vilsen sind nur für wenige eine Alternative.

Eine Nachfolge im wörtlichen Sinn kann Dr. Meyer-Winkler nicht präsentieren, obwohl sie sich seit drei Jahren bemüht hat, einen Kollegen für die Räume an der Engeler Straße zu finden. „Es freut mich, dass es zu einer Absprache mit der Bassumer Praxis von Dr. Sönke Neubauer kommen konnte“, kann sie ihren Patienten jetzt mitteilen. Die dort angestellte Ärztin Dr. Iryna Behrend kann Patienten aus Engeln übernehmen. Ab Montag haben sie Gelegenheit, die Medizinerin kennenzulernen.

Zwei Wochen lang, bis Dr. Meyer-Winkler vom 6. bis 22. April in den Urlaub geht, wird Dr. Behrend montags, dienstags und donnerstags, jeweils vormittags, in Engeln anwesend sein und sich den Patienten vorstellen. Sind diese einverstanden, übernimmt die Bassumer Ärztin auch die Behandlung.

„Ich kann meinen Patienten das Angebot machen, sich künftig in der Praxis von Dr. Neubauer behandeln zu lassen, aber selbstverständlich haben alle weiterhin freie Arztwahl“, betont. Dr. Meyer-Winkler.

Grundsätzlich ist das richtig, in der näheren Umgebung von Engeln jedoch nicht ohne Weiteres möglich. „Wir werden unsere Hausarztpraxis voraussichtlich zu Ende September schließen“, kündigen Renate und Dr. Ludger Behrendt an. Der Mediziner wird in Kürze 80 Jahre alt. Seinen Ruhestand hatte er mehrfach verschoben. Für seine Praxis in Bruchhausen hat sich bisher kein Nachfolger gefunden. „Wir sind aber weiterhin um eine Lösung bemüht“, betont Renate Behrendt im Gespräch.

Dr. Christian Grabowski aus Vilsen kann nur in begrenztem Maße neue Patienten aufnehmen. Während ein Hausarzt in Niedersachsen im Schnitt 950 Patienten pro Quartal behandle, im Landkreis Verden durchschnittlich 1050, besuchten weitaus mehr Kranke und Ratsuchende seine Praxis, sagt er im Gespräch mit der Kreiszeitung. „Wir haben zahlreiche Patienten aus Engeln über- oder gänzlich neu aufgenommen, mussten aber eine Auswahl treffen. Dabei haben die geografische Nähe zur Praxis und die Familienzugehörigkeit zu bestehenden Patienten eine Rolle gespielt“, erklärt der 58-jährige Mediziner. Den Aufnahmestopp für neue Patienten, den er im vergangenen Jahr habe festlegen müssen, könne er jetzt nur in begründeten Einzelfällen aufheben. „Ich arbeite bereits weit über dem Soll.“ Die Alternative zur Praxis in Engeln begrüße er daher sehr und freue sich für Patienten wie die Kollegin gleichermaßen.

Die Gemeinschaftspraxis von Dr. Frank Pellmann und Thomas Luley war gestern nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Ab Juli wird Gerda Meyer-Winkler zunächst stundenweise in der Bassumer Praxis mitwirken, um die Kollegin in ihren Patientenstamm einzuarbeiten. Auch die Urlaubsvertretung im April übernimmt die Praxis Neubauer im Ärztehaus an der Marie-Hackfeld-Straße neben dem Krankenhaus bereits und ist unter Telefon 04241/2369 zu erreichen.