Messerangriff auf der Straße: 34-Jährige attackiert ihren Partner

Von: Marc Lentvogt

Eine 34 Jahre alte Frau soll in Bruchhausen-Vilsen mit einem auf ihren 43-jährigen Mann eingestochen haben. Ihm gelang die Flucht, die Frau wurde festgenommen.

Br.-Vilsen ‒ Ein Streit zwischen zwei Lebenspartnern hat dazu geführt, dass eine 34 Jahre alte Frau mit einem Messer auf ihren Mann eingestochen hat. Davon berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Vorfall soll sich in der Nacht auf Mittwoch am Maidamm ereignet haben.

Zunächst hätten die beiden Partner ihren Streit verbal ausgetragen. Dann soll der 43-Jährige auf die Straße gegangen sein, wohin ihn seine Partnerin verfolgte. Auf offener Straße habe sie dann mit einem Messer auf ihn eingestochen.

Der Mann konnte nach Aussage der Polizei flüchten und Polizei sowie den Notdienst rufen. Nach einer Erstversorgung am Tatort wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei wiederum habe die 34-Jährige vor dem Haus angetroffen und festgenommen. Sie musste die Beamten für weitere Ermittlungen auf die Syker Dienststelle begleiten. Zu den genauen Hintergründen dauern die Ermittlungen noch an.