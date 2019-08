Meike Müller beendet ihren Dienst in Bruchhausen-Vilsen

Pastorin Mareike Hinrichsen-Mohr ist künftig für die Ortsteile Wöpse und Homfeld zuständig

+ Pastorin Meike Müller (rechts) ist künftig für Schwarme und als Vakanzvertreterin für Martfeld zuständig. Teile ihrer Aufgaben in Bruchhausen und Vilsen übernimmt Pastorin Mareike Hinrichsen-Mohr (Mitte), Pastorin Anja von Issendorff (links) betreut künftig die Altenheime in Vilsen. Foto: Kirchengemeinde

Samtgemeinde – Ein von den Kirchenvorständen der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Schwarme und Martfeld ausgearbeitetes Konzept sieht unter anderem vor, dass Pastorin Meike Müller fortan als Hauptansprechpartnerin für die pfarramtlichen Aufgaben in beiden Gemeinden zuständig sein wird. Wie berichtet wird sie, wie derzeit bereits in Schwarme (dienstags von 9 bis 11 Uhr), auch im Gemeindebüro in Martfeld (dienstags von 17 bis 19 Uhr) regelmäßige Sprechzeiten haben. Zum Hintergrund: Pastor Heinz-Dieter Freese wurde im Juni 2018 offiziell in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet. Die Stelle in der Kirchengemeinde Martfeld ist seitdem vakant.