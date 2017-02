Zwischen Sektstimmung und Sorge: Samtgemeinderat beschließt „einmaligen“ Haushalt

Br.-Vilsen - Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann formulierte es positiv: „Wir verabschieden heute einen Haushalt, der hinsichtlich des Investitionsvolumens sicher einmalig in der Geschichte der Samtgemeinde ist“, sagte er Donnerstagabend während der Sitzung des Samtgemeinderats im Rathaus Bruchhausen-Vilsen. Torsten Tobeck, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG), klang dagegen weniger fröhlich: „Die Samtgemeinde bewegt sich am obersten Limit des Möglichen. Alle freiwilligen Aufgaben müssen auf den Prüfstand gestellt werden.“ Am Ende beschloss der Rat den Haushalt mehrheitlich. Dagegen stimmte Hermann Schröder, seine UWG-Kollegen Heinfried Kabbert und Lothar Dreyer enthielten sich ebenso wie Dieter Bischoff (FDP).

Mit der Sanierung des 78er-Trakts im Schulzentrum Bruchhausen-Vilsen und dem Kindergarten-Neubau in Martfeld leistet sich die Samtgemeinde aktuell gleich zwei über Jahre laufende Millionenprojekte. Ohne Kredit wäre das nicht möglich. Die Samtgemeinde wird Anfang 2019 voraussichtlich 13,9 Millionen Euro Schulden haben. Zurzeit sind es etwa acht Millionen.

Was in der Ratssitzung am Donnerstag niemand erwähnte: Dazu kommt eigentlich noch ein Kredit für die Sanierung der Dreifeldsporthalle Bruchhausen-Vilsen, den der Flecken 2013 aufgenommen hat. Ursprünglich wollte die für die Halle zuständige Samtgemeinde selbst ein zinsgünstiges Darlehen bei der KfW-Bank aufnehmen. Weil ihr Kreditlimit bei dieser Bank aber ausgeschöpft war, sprang der Flecken in die Bresche. Für die Tilgung des Kredits bekommt er laut Kämmerer Hannes Homfeld eine Ausgleichszahlung von der Samtgemeinde. Noch sind rund 600.000 Euro abzubezahlen.

Für Bormann ist die zunehmende Verschuldung kein Grund zur Sorge. Er sprach von „herausragenden Investitionsvorhaben, die Ausdruck einer seit Jahren praktizierten kinder- und jugendfreundlichen Politik in der Samtgemeinde sind“.

Zeitpunkt für die Kreditaufnahme „genau richtig“

Lobend erwähnte er auch die jährlichen Zuschüsse für die Feuerwehren (600.000 Euro) und die Sportvereine (50.000 Euro). „Und wir wollen in den nächsten zehn Jahren 2,65 Millionen Euro in den Breitbandausbau investieren“, ergänzte Bormann. Der Zeitpunkt für die Kreditaufnahme über 4,9 Millionen Euro sei „genau richtig“. Der Bürgermeister: „Dank des sehr geringen Zinssatzes über die gesamte Laufzeit von 30 Jahren wissen wir genau, was auf uns zukommt.“

Anschließend nahmen alle vier Fraktionsvorsitzenden kurz Stellung. Christdemokrat Heinrich Klimisch begrüßte die Investitionen und wagte einen Blick in die Zukunft: „In den nächsten Jahren werden wir sicher einige Entscheidungen zu treffen haben, wie es finanziell weitergehen soll. Werden wir die freiwilligen Investitionen beibehalten können, werden wir sie kürzen müssen oder sogar ausweiten?“ Klimisch erwartet eine „sehr interessante Diskussion“.

„Ist das verantwortbar?“, fragte Reinhard Thöle (SPD) mit Blick auf die Schulden und gab die Antwort gleich selbst: „Aus unserer Sicht ist das verantwortbar.“ Thöle würdigte die familienfreundliche Politik, die Arbeit der Feuerwehren und den geplanten Breitbandausbau. Auch er erwartet „interessante Diskussionen“ über Einsparmöglichkeiten.

„Die Samtgemeinde ist nicht unbedingt auf Rosen gebettet“, stellte Ulf Schmidt (Grüne) fest. Er lobte die nachhaltige Politik. Anstehende Themen sind nach Schmidts Einschätzung unter anderem die Zukunft der Tennishalle, Gewerbeansiedlungen und neue Perspektiven im Tourismus.

Kritik an den Kosten für eine neue Küche

„In den nächsten Jahren sollten und müssen wir den Gürtel enger schnallen“, sagte Torsten Tobeck. Er kritisierte die im Haushalt eingeplanten 30.000 Euro für eine neue Küche im Rathaus und die teure Einrichtung von Sport als Prüfungsfach am Gymnasium. Kosten: 20.000 Euro in diesem Jahr sowie 2018 und 2019 jeweils 15.000 Euro. Ferner kündigte Tobeck an, die Kosten für die Schulträgerschaft noch mal zu hinterfragen. Hermann Schröder hatte bereits im Schulausschuss angezweifelt, ob die Samtgemeinde Träger von Gymnasium und Oberschule bleiben sollte.

Schröder meldete sich als nächster zu Wort. In den folgenden Minuten entspann sich eine kontroverse Diskussion.

Kurz vorher, in seiner Ansprache zum Haushalt, hatte sich Ulf Schmidt eine Spitze nicht verkneifen können: „Mit seriöser Politik hat es wenig zu tun, in der Gemeinde zu kritisieren, wie viel Geld an die Samtgemeinde weggeht, aber gleichzeitig für eine Erhöhung der Kreisumlage zu streiten.“ Schröder sitzt auch im Gemeinderat Schwarme und im Diepholzer Kreistag.

„Was könnten wir sparen, wenn wir die Schulträgerschaft an den Landkreis abgäben?“

Schröder stellte sich daraufhin einmal mehr als Verfechter des Samtgemeinde-Konstrukts dar. Dann übte er Kritik an der Verwaltung, weil sie – trotz mehrerer Nachfragen – noch keine Antwort auf seine Frage „Was könnten wir sparen, wenn wir die Schulträgerschaft an den Landkreis abgäben?“ gegeben habe. Aus Schröders Sicht war der Haushalt „so schon festgezurrt. Wenn wir gewusst hätten, wie viel uns die Schulträgerschaft kostet, hätten wir anders diskutieren können.“ Was er meinte: Übernähme der Kreis Oberschule und Gymnasium, müsste die Samtgemeinde den 78er-Trakt nicht selbst teuer sanieren.

Bormann konterte: „Was wir nach wie vor nicht wissen, ist, welche Dimension das haben soll: Sollen wir gleich mit dem Kreis verhandeln oder nur die Zahlen im Haushalt zusammenrechnen?“ Schmidt sprang ihm zur Seite: „Die Samtgemeinde nimmt die Anfrage ernst, sie hat sich schon beim Landkreis erkundigt. Wenn man deine Frage seriös beantworten will, sitzt man Tage daran.“ Schröder war damit nicht zufrieden. Er verwies auf die Anfrage eines anderen Ratsherrn vor Jahren, wie viel die Samtgemeinde bei einer Umwandlung in eine Einheitsgemeinde sparen könnte. „Da lagen die Zahlen sofort auf dem Tisch.“ Schröders Schlussfolgerung: „Es gibt hier die zu Ross und die zu Fuß. Die zu Ross sitzen auf der einen Seite und verhindern, dass hier ernsthaft diskutiert wird.“

mah

Dazu ein Kommentar von Mareike Hahn:

Nach den vier Mitgliedsgemeinden hat nun auch die Samtgemeinde ihren Haushalt beschlossen. Paradox: Während der Schuldenberg der Samtgemeinde wächst, haben die Mitgliedsgemeinden zusammen rund 3,5 Millionen Euro liquide Mittel, die sie mit Blick auf die Abschreibungen jedoch nicht ausgeben mögen. Denn die Ergebnishaushalte sind knapp kalkuliert. Dieses Jahr sorgen freiwillige Investitionszuschüsse von den Gemeinden an die Samtgemeinde dafür, dass alle über die Runden kommen – aber was passiert 2018 und 19 und ...? Die Lage wird sicher nicht besser. Ein guter Zeitpunkt für das unbeliebte Thema Einheitsgemeinde. Liquide Mittel und Schulden würden durch die Abschaffung des Samtgemeinde-Konstrukts in einem Topf landen, und zu sparen gäbe es sicher auch so einige Euros. Allein schon durch den sinkenden Verwaltungsaufwand. Die Zeit ist reif für diese Diskussion.

