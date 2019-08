Mehr ungepflegte Gräber in Asendorf

Asendorf – Die Pflege einiger Gräber auf dem Asendorfer Friedhof lässt zu wünschen übrig. Etliche sind zugewuchert, Grabsteine teils nicht mehr zu sehen, und Pflanzen ragen auf das Nachbargrab. Das zeigte sich jetzt bei der alljährlichen Friedhofsbegehung zur Überprüfung der Pflegezustände der Grabstellen und der Standfestigkeit der Grabsteine. Das Ergebnis: Die Wackelprüfung haben alle Grabsteine bestanden. In puncto Pflege gibt es Nachholbedarf.

Auf dem Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde Asendorf ist Platz für rund 1 000 Grabstellen. Etwa zwei Drittel davon würden derzeit genutzt, erklärt Heidi Schmidt von der Friedhofsverwaltung, während sie mit Zettel und Stift ausgestattet von Grab zu Grab geht. Ihr dicht auf den Fersen ist Ehemann und Friedhofswärter Heino Schmidt. Er nimmt die Grabsteine in Augenschein. Wenn einer kippt, könnte dies zur Gefahr werden. Er könnte beispielsweise auf ein Kind fallen, sagt Heidi Schmidt. Unfälle habe es bis jetzt noch nicht gegeben. Womöglich auch dank der Zettel, die Heino Schmidt auf gelockerte Grabsteine klebt. Darauf steht: „Unfallgefahr! Grabstein lose! Angehörige bitte in der Friedhofsverwaltung melden.“ Sollte sich niemand melden, werde der Stein umgelegt, erklärt der Friedhofswärter. Dies sei schon passiert, beim jüngsten Rundgang jedoch gab es nichts zu beanstanden.

Einen Blick auf die Pflege der Grabstellen wirft Heidi Schmidt. Für sie ist die Instandhaltung selbstverständlich, für einige sogenannte Nutzungsberechtigte der Gräber jedoch nicht. Genauer gesagt: Für 44. Diese Anzahl an Namen hat Heidi Schmidt nach dem Rundgang notiert. „Das ist mehr als sonst“, meint sie. Bei früheren Begehungen zählte sie allerhöchstens 30. Dabei hatte sie gehofft, durch eine vorherige Ankündigung der Friedhofsbegehung in der Kreiszeitung einige Nutzungsberechtigte zur Pflege des Grabs zu bewegen. Wohl vergeblich. Sie sagt: „Man sieht, ob jemand vier Wochen nicht da war oder ein halbes Jahr.“ Und damit spricht sie aus Erfahrung, die Aufgabe nimmt sie seit rund 15 Jahren wahr, ihr Mann seine seit etwa 28 Jahren.

In der jeweiligen Friedhofsordnung sei festgelegt, wie eine Grabstelle zu pflegen ist. In der für den Asendorfer Friedhof steht: „Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.“ Anpflanzungen seien laut der Friedhofsordnung nur innerhalb der Grenze der Grabstätte gestattet. Eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten müsse dabei ausgeschlossen sein.

Bei der Gestaltung der Grabstelle gebe es keine Vorgaben, lediglich eine Komplettabdeckung sowie das Verwenden von Folie oder anderem wasserundurchlässigen Material seien laut Heidi Schmidt nicht gestattet. Der Grund: Dann komme keine Feuchtigkeit in den Boden. Und ohne diese finde keine Verwesung statt.

Heidi Schmidt stellt fest, dass es immer weniger Pflanzen und immer mehr Steine auf den Gräbern gibt. Dabei appelliert der Kirchenvorstand, dessen Mitglied sie ist, für eine insektenfreundliche Bepflanzung. So gibt es auf dem Friedhofsgelände auch eine vonseiten der Verwaltung angelegte Blühwiese. Heidi Schmidt ist der Meinung, Grabstellen müssen „nicht picobello sauber sein“. Dennoch mache sie die Anzahl der ungepflegten Gräber traurig. Immerhin seien es Familienmitglieder, die dort beerdigt worden sind. Und es gebe zahlreiche Möglichkeiten, ein Grab pflegeleicht anzulegen.

Was geschieht nun? Im nächsten Schritt schreibt Heidi Schmidt die Nutzungsberechtigten per Brief an und bittet sie, sich innerhalb von zwei Monaten um die Pflege des Grabs zu kümmern. Nach Ablauf der Frist gebe es eine erneute Überprüfung der Grabstellen. Wenn dann nichts geschehen ist, würde die Friedhofsverwaltung die Pflege übernehmen und dem Nutzungsberechtigten dies in Rechnung stellen. 90 Prozent der Adressaten würden sich laut Heidi Schmidt verständlich zeigen und sich entschuldigen. Manche jedoch seien etwas erbost, meint sie. Und sagt: Einige Nutzungsberechtigte bekommen nach jeder Begehung ein Schreiben.