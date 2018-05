Besucher des Maifestivals genießen die vielfältigen Angebote – und den Schatten

Br.-Vilsen - Von Jana Wohlers. Kaiserwetter, Sommerlaune und eine Veranstaltung, die für jeden Besucher das passende Angebot parat hielt: Das Maifestival in Bruchhausen-Vilsen mauserte sich am Sonntag zu einem vollen Erfolg. Zahlreiche Gäste schlenderten durch den historischen Vilser Ortskern, genossen die hochsommerlichen Temperaturen bei einem leckeren Eis oder bummelten durch die geöffneten Geschäfte entlang der Flaniermeile. Besonders beliebt: schattige Plätzchen, die zum Verweilen und Genießen einluden.

Offiziell ist der Sommer noch einige Wochen entfernt, und doch gab es für die von der Fördergemeinschaft organisierte Veranstaltung den ganzen Tag Sonne satt. Wolken oder gar ein paar kühlende Tropfen? Fehlanzeige! „Man, ist das warm!“, lautete ein vielgehörter Satz auf dem Maifestival. So warm war es, dass Eis, kalte Fischbrötchen und allen voran eisgekühlte Getränke gleich doppelt gut schmeckten und das ein oder andere nette Gespräch rund um die vielerorts aufgestellten Sitzgelegenheiten entstand. Mehr Klönen als Bummeln also.

Die Fördergemeinschaft ist Besucher-erprobt, und das merkten die Gäste: Kein Meter Festmeile, auf dem die Veranstaltung nicht mit einem interessanten Angebot aufwartete.

+ Vor der Einführung des Elektronischen Stabilitätsprogramms hätten die Feuerwehrleute diese Mercedes A-Klasse noch mittels Elchtest auf die Seite legen können. Nun aber mussten sie das Auto mit Muskelkraft umkippen, um daraufhin anhand eines Dummys die Rettung von Unfallopfern zu demonstrieren. Neben dieser Vorführung war auch die traditionelle Modenschau ein Maimarkt-Highlight. - Fotos: Jana Wohlers Als besonders bei der Damenwelt beliebte Aktion erwies sich einmal mehr die Modenschau verschiedener Geschäfte. Auf dem voll besetzten Engelbergplatz ließen sich nicht nur Frauen von den mal eleganten, mal sportlichen, mal festlichen Outfits inspirieren. Wer kleidet sich nicht gerne in einen schicken Overall, natürlich in topaktuellen Modefarben, oder in ein sommerlich buntes Outfit, bei dem sogar das Tuch abgestimmt ist auf den Rest der Kleidung?

Viel Applaus ernteten die Models, die trotz der Wärme selbst mit Jacke souverän den Laufsteg beschritten.

Annette Kempf verstand sich darauf, mit ihrer unterhaltsamen Moderation die gezeigten Klamotten den Zuschauern schmackhaft zu machen.

Die Angebote des Maifestivals sollten bewusst Jung und Alt gleichermaßen begeistern. Für die jüngeren Besucher gab es die Möglichkeit, auf dem Rücken mechanischer Pferde Platz zu nehmen. Wollten die plüschigen Pferdchen bergauf noch ordentlich angetrieben werden, so ging der Ritt bergab gleich sehr viel leichter.

Interessant war die Präsentation des DRK-Ortsverbands sowie der Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen rund um Ortsbrandmeister Stephan Thöle. Die Helfer informierten nicht nur über ihre Arbeit und zeigten ihre Einsatzfahrzeuge. Sie sorgten bei der Rettung eines Dummys aus einem „verunfallten“ Auto auch für Action.

Ob in den offenen Geschäften, an den Ständen der zahlreichen Aussteller, beim Flohmarkt, der Fahrradversteigerung, beim Oldtimer-Shuttle-Service oder den Vorführungen der Tanzsportgemeinschaft Bruchhausen-Vilsen: Das Maifestival präsentierte sich so bunt und vielfältig wie der Monat Mai.