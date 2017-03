Mehr als nur eine Briefmarken-Sammlung

Wenn jeder verschickte Brief Teil eines Kunstwerks werden kann, bekommt das Schreiben mit Stift auf Papier doch einen ganz anderen Reiz: Der Künstler Stefan Merkt aus Berlin verwandelt seit 1989 Briefmarken in Kunst. Er nennt die Werke Stampagen, abgeleitet vom englischen Wort Stamps für Briefmarken. Mosaikartig fügt Merkt hunderte Briefmarken zusammen und übermalt sie. Die Marken wählt der Künstler anhand von Farbe und Muster aus. Sie erreichen ihn über Freunde, Kontakte zu Poststellen von Verlagen, Behörden oder Versicherungen, aber auch durch vererbte Briefmarkensammlungen. Bis jetzt sind rund 260 Werke entstanden. „Das ist eben mein Markenzeichen“, witzelt Merkt. In der Kunst sind klare Muster und deutliche Strukturen zu erkennen. Neben abstrakten Arbeiten bevorzugt der Wahlberliner die Neuinterpretationen von Comics, der Pop-Art oder den expressionistischen Bildern des „Blauen Reiters“. Am Sonntag wurden einige Werke bei einer Vernissage zum 20-jährigen Bestehen in der Tierarzt-Praxis von Dr. Claudius Gronbach, Maidamm 8, gezeigt. Kunstfreunde können die Bilder dort bis Ende Mai zu den Öffnungszeiten in der Praxis anschauen (montags bis freitags 8 bis 12.30 Uhr, offene Sprechstunde ist montags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr).

J vik/Foto: Oliver Siedenberg