Mehr als nur ein Fan: Kevin Hoffstaetter ist Influencer der deutschen Wrestling-Gemeinschaft

Von: Rebecca Göllner-Martin

„Kevin Racoon“ mit einem Gürtel vom „Baltic Championship Wrestling“ (BCW). © Privat

Instagram verhilft Kevin Hoffstaetter beim Einstieg in die deutsche Wrestling-Szene:

Br.-Vilsen – Wrestling war schon immer die Leidenschaft von Kevin Hoffstaetter aus Bruchhausen-Vilsen. Nicht als Akteur im Ring, sondern als Zuschauer. Bereits als Kind hat er sich heimlich vor den Fernseher geschlichen, um die Kämpfe miterleben zu können. Heute ist er Bestandteil der deutschen Wrestling-Gemeinschaft – als Instagram-Influencer „Kevin Racoon“.

„Ich habe 2020 angefangen, mehr bei Instagram zu machen“, erinnert er sich. Die Idee dazu sei durch Zufall und gemeinsam mit einem Freund, mit dem er ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert habe, entstanden. Beide seien über das soziale Medium „live gegangen“ und hätten sich über das Thema Wrestling ausgetauscht. Sein Traum sei es bereits vor der Corona-Pandemie gewesen, Interviews mit unterschiedlichen Menschen zu führen. „Wir sind mit dem, was wir gemacht haben, schnell auf positive Resonanz gestoßen und dann ging es ruckzuck“, erinnert sich Hoffstaetter an die Anfänge. Neben Wrestling-Sportlern seien seine Gesprächspartner unter anderem Rapper Nico Suave und Promi-Big-Brother-Teilnehmerin Ginger Costello-Wollersheim gewesen. Selbst Weltstar und Sänger Justin Bieber habe bereits auf einen Beitrag von „Kevin Racoon“ reagiert. „Das war schon aufregend“, meint Hoffstaetter.

Ziel sei es während der Pandemie gewesen, für gute Laune zu sorgen in einer Zeit, in der die meisten Menschen zu Hause bleiben mussten. „Wir wollten positive Vibes verbreiten“, drückt es der Wrestling-Fan aus.

Keine Chance: Der Wrestler Richard „Ricky“ Sky nimmt Kevin Hoffstaetter in die Mangel. © Hoffstaetter

Nach dem Ende der Pandemie sei er schließlich auch bei vielen Wrestling-Shows präsent gewesen und habe vor Ort Interviews geführt und Erlebnisse mit der Kamera eingefangen. Der Wunsch sei es unter anderem gewesen, das stereotype Männerbild von Wrestlern aufzubrechen. Deshalb sei Hoffstaetter sich auch nicht zu schade dafür gewesen, mit einem Einhorn-Kostüm vor die Kamera zu treten. Diese Aktion habe für viel Aufmerksamkeit gesorgt. „Ich wurde dann selbst für Interviews angefragt“, schildert der Bruchhausen-Vilsener.

Inzwischen sei er in der Szene so etabliert, dass er Backstage – also hinter den Kulissen – Inhalte für seinen Instagram-Account drehen darf. Zudem sei er Kommentator für Maximum Wrestling, einem Show-Veranstalter aus Kiel. „Dort bin ich außerdem auch Content Creator“, berichtet Kevin Hoffstaetter. Zudem habe es mehrere Anfragen für Podcasts gegeben und für sogenannte Voice-over. Der Begriff bezeichnet die Tonaufnahme einer Stimme, die über eine andere Tonaufnahme oder über eine Filmszene gelegt wird.

Geld verdient er dennoch nicht mit diesem außergewöhnlichen Hobby. Er ist bei den Veranstaltungen unterwegs und erhält dort freie Kost und Logis. „Ansonsten ist das Ganze für mich eher ein Ausgleich zum normalen Leben“, verrät der gelernte Erzieher. Offline arbeitet er als Schulbegleiter und hilft Jungen und Mädchen dabei, ihren Schulalltag zu bewältigen.

Momentan hat „Kevin Racoon – der Waschbär der Herzen“ knapp 7 000 Follower. Mehrere Hundert Menschen schauen bei seinen Liveübertragungen zu. „Für mich ist das eine große Sache. Ich habe als Fan angefangen und jetzt bin ich in der Szene involviert. Das ist eine Ehre“, sagt Kevin Hoffstaetter.

Bei Instagram ist er zu finden unter dem Namen

kevin_racoon