Mitmachtag auf dem Biohof Meyer-Toms

Schwarme - Bunter Trubel auf dem landwirtschaftlichen Anwesen von Hermann Meyer-Toms in Schwarme. Der Bio-Bauer hatte zum Mitmachtag eingeladen. Das launige Familienfest bot nicht nur Entertainment, sondern auch jede Menge nützliche Informationen rund um die Themen Landwirtschaft und Ernährung unter ökologischen Aspekten.

Seit dem frühen 17. Jahrhundert bewirtschaftet die Familie Meyer-Toms die Hofstelle im Süden Schwarmes. Der 65-Jährige hat sich als ein Mann der ersten Stunde ganz dem ökologischen Anbau verschrieben, betreibt seine Landwirtschaft unter dem Bioland-Qualitätssiegel. Doch er will nicht nur ackern und ernten. Es ist vor allem die Transparenz seiner Arbeit und der gesamten Branche, die er einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen will. Darum gewährt er immer wieder Menschen Einblicke in das, was er tut – um die Verbraucher aufzuklären, aber auch aus pädagogischen Gründen.

Saatbomben gegen das Bienensterben

Dicht bevölkert zeigte sich der Bauernhof beim Mitmachtag. Eine Vielzahl von Info- und Verkaufsständen präsentierten sich in charismatisch-ländlichem Ambiente. Vor allem Kulinarisches war vielfältig im Angebot. Und es waren die Kids, die sich hier mal so richtig austoben konnten.

Allerlei Kräuter und Jungpflanzen wurden den wissbegierigen Kindern vorgestellt. Wie sie ausgesät werden, wie sie wachsen, was man nach der Ernte mit ihnen tun kann. Oftmals als Teil eines spielerischen Lernprozesses, wie die Biologin und Pädagogin Angela Wilhelms vom Verein Kiebitz, der als Kooperationspartner mit im Boot war, darstellte: „So gilt es, kleine, aus Matsch geformte Saatbomben mit Samen zu befüllen und einfach in die Landschaft zu werfen. Dabei vermitteln wir ihnen ganz nebenbei den nun folgenden Wachstumsprozess bis hin zu dem Beitrag, der auf diesem Wege gegen das Bienensterben geleistet wird. Das Erklären ökologische Zusammenhänge steht dabei im Vordergrund.“

Auch die Erwachsenen konnten noch vieles lernen

Ins Gespräch kam man mit den Jüngsten beim Kräuter-Quiz und beim Früchteraten mit angeschlossener Saftverkostung. Puppenschwester Barbara Hache (Martfeld) mit einer sprechenden Huhn-Figur sorgte sichtlich für Vergnügen. Der absolute Renner war jedoch eine Mitfahrt auf dem betagten Trecker: Immer wenn Hermann Meyer-Toms den Dieselmotor seines alten IHC anwarf, standen die Kinder augenblicklich für eine Spritztour über die angrenzenden Feldwege geduldig Schlange.

Nicht minder spannend war der Mitmachtag für die Erwachsenen. Auch sie nahmen neue Erkenntnisse in Sachen ökologischer Landbau und gesunde Ernährung mit nach Hause. Vom Erzeuger über die Ladentheke bis in die heimische Küche. Viele schmackhafte Mahlzeiten und Snacks aus biologischem Anbau gab es – zum Verkosten und Nachkochen. Wer Lust hatte, konnte sich mit dem Mörser ein eigenes Kräutersalz herstellen – für eine schmackhafte Mahlzeit ebenso wie zur Verwendung in einem entspannenden Fußbad. Auch der Hofladen hatte geöffnet und bot einen Blick auf das umfangreiche Produktspektrum, das es versehen mit dem Bio-Prädikat zu kaufen gibt.

Städtern zeigen, was wie produziert wird

„Wir wollen zeigen, was hier zu welcher Jahreszeit produziert wird, und auf welche Weise das geschieht“, sagte Hermann Meyer-Toms seinen zahlreichen Gästen. Diverse Kinder waren mit ihren Eltern aus Bremen angereist, außerdem eine Gruppe Flüchtlinge aus der Hansestadt. Für die syrischen Kurden war das Geschehen hier auf dem naturnahen Land – im positiven Sinne – fast ein Kulturschock im Vergleich zu ihren Unterkünften in der Großstadt: „Es ist wichtig, den naturfern in den Städten und Ballungszentren lebenden Menschen nahe zu bringen, wo die Dinge herkommen, die auf ihren Tellern liegen, wie sie produziert werden und was Bio-Qualität für den Verbraucher bedeutet“, sagte Meyer-Toms.

ufa