Perspektive der medizinischen Versorgung in Bruchhausen-Vilsen: Kommune baut, Arzt mietet

Von: Anne-Katrin Schwarze

Das ehemalige Kirchengelände am Hohen Kamp ist ein möglicher Standort für ein Versorgungszentrum in Bruchhausen-Vilsen. © Oliver Siedenberg

Samtgemeinde – „Wir arbeiten mit Hochdruck an der ärztlichen Versorgung in der Samtgemeinde“, versichert Bernd Bormann bei jeder Gelegenheit. Auf Anfrage der Kreiszeitung gibt der Samtgemeindebürgermeister Auskunft zum Stand der Dinge.

Arzt-Akquise

Er stehe wieder in engerem Kontakt zur „IWG“-Unternehmensgruppe, sagt er. Diese hatte die Situation in der Samtgemeinde seinerzeit analysiert und den Auftrag erhalten, weitere Ärzte zu akquirieren. Das blieb aus, nachdem der Bau eines Ärztehauses am Bahnhof wegen der Grundstücksfrage gescheitert war (wir berichteten). „Wir schieben die Akquise jetzt noch einmal an“, teilt Bormann mit.

Ein Haus, in dem sich Ärzte mehrerer Fachrichtungen niederlassen, werde es allerdings nach heutigem Stand in der Samtgemeinde nicht geben. Auch weil die dafür zuständige Kassenärztliche Vereinigung (KV) die Ansiedlung von Fachärzten immer noch erheblich reglementiert. Ein Orthopäde zum Beispiel, der gern in Bruchhausen-Vilsen praktiziert hätte, habe dafür keine Erlaubnis bekommen, hieß es schon 2021. Die Region sei ausreichend versorgt, gab Bormann damals aus der Begründung der KV wieder.

MVZ

Versorgungszentren zu schaffen, sei das aktuelle Ziel. Für den Patienten heißt die eine wie die andere Lösung: Es gibt eine ausreichende Anzahl von (Haus-)Ärzten. Rechtlich aber ist die Kommune Träger eines Medizinischen Versorgungszentrums. „Wir würden ein solches MVZ bauen und es betreiben; Ärzte würden dort im Angestelltenverhältnis tätig sein“, erklärt Bernd Bormann, wie ein kommunales MVZ in der Regel funktioniert. Die Samtgemeinde wolle eine Machbarkeitsanalyse beauftragen, ob dieses Modell für Martfeld oder/und Schwarme infrage komme.

Machbarkeitsanalyse

„Ergebnis könnte sein, dass es dort einen gemeinsamen Praxisstandort gäbe“, verhehlt Bormann nicht, wolle dem Ergebnis aber ausdrücklich nicht vorgreifen. Erfahrungsgemäß dauere eine solche Analyse ein halbes- bis Dreivierteljahr. Voraussetzung sei allerdings, das Land bezuschusse diese Umfrage. „Wir haben einen Förderantrag gestellt und warten auf Antwort“, informiert Bernd Bormann.

RVZ

Von der finanziellen Beteiligung des Landes hänge ebefalls ab, ob es im Flecken ein Regionales Versorgungszentrum (RVZ) geben wird. Auch dabei wäre die Kommune der Bauherr, würde die Räume aber an Ärzte und weitere Gesundheitsanbieter wie beispielsweise Apotheke oder Sanitätshaus vermieten. Die Verwaltung hatte bis März auf Antwort zum Förderantrag aus Hannover gehofft. „Das Verfahren läuft noch“, muss Bormann jedoch mitteilen. Er wisse, dass alle ungeduldig auf Neuigkeiten zum Thema warten, aber seine Verwaltung könne den Prozess nicht beschleunigen. Er wolle und könne sich daher nicht auf eine neue Zeitangabe festlegen. „Unser Ziel ist es, der Hausarztpraxis Teucher aus Bruchhausen-Vilsen bis zur Sommerpause ein Signal geben zu können“, betont er. Wie berichtet, haben die Nachfolger von Dr. Frank Pellmann vor, die Hausarztpraxis zu erweitern.

Kommune baut, Arzt mietet

Im Antrag an das Land sei der Bau eines RVZ auf einem Teilstück des Geländes am Hohen Kamp skizziert, das die Gemeinde von der Kirche übernommen hat (wir berichteten). „Aber der Standort ist nicht in Stein gemeißelt“, sagt Bormann ausdrücklich. Das Projekt hänge nicht von diesem Standort ab. Nicht richtig sei das Gerücht, Ärzte würden sich im bisherigen Gemeindehaus niederlassen. „Es geht um einen zeitgemäßen Neubau“, sagt der Verwaltungschef.