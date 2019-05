Ein Marktplatz voller Schätze

Gestrige Oldtimer-Schau in Bruchhausen-Vilsen „fast schon zu gut“

+ Im Stil der 60er-Jahre-Mode begrüßten Miriam Schotte (links) und Brigitte Hundertmark die Gäste gestern bei der Oldtimer-Schau auf dem Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen an einem Ford-A-Retromodell. Foto: Heiner Büntemeyer

Br.-Vilsen - Von Heiner Büntemeyer. So hatten sich die Organisatoren des Oldi-Clubs Altkreis Syke ihre Oldtimer-Schau am 1. Mai in Bruchhausen-Vilsen immer gewünscht: Herrliches Frühsommerwetter, wunderbare Oldtimer und unglaublich viele interessierte und gut gelaunte Besucher. „Fast war es schon zu gut“, fasste Vorstandsmitglied Thomas Burkhardt seine Eindrücke von der gestrigen Ausstellung zusammen. Vor allem in den Mittagsstunden war die Kapazität des Ausstellungsgeländes nahezu erschöpft. Das war der Zeitpunkt, an dem diejenigen, die früh gekommen waren, noch immer die Atmosphäre der Veranstaltung genossen und jene, die sich einen schönen Nachmittag auf dem Marktplatz machen wollten, kaum noch einen Stellplatz fanden.