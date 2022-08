Endlich! Bremer Bürgermeister Bovenschulte rockt die Markteröffnung

Von: Anne-Katrin Schwarze, Marcel Prigge

Es ist endlich so weit: Der Brokser Heiratsmarkt ist eröffnet! Andreas Bovenschulte, neuer Heiratsvermittler und Bürgermeister Bremens, stimmte die Besucher des Marktes im Remmer-Zelt ein.

Br.-Vilsen – Kann man in schwierigen Zeiten ein Volksfest feiern? „Man darf es nicht nur, man muss es sogar“, meint Ministerpräsident Stephan Weil. Zur Eröffnung des Brokser Heiratsmarktes gab er gestern die Devise für die nächsten fünf Tage aus: Zusammenhalten, Spaß haben und Gemeinschaft erleben.



Rund ums Denkmal herrscht Hochbetrieb bei der Eröffnung des Brokser Heiratsmarkts, der zweimal wegen Corona ausfallen musste. © Sigi Schritt

Die Brokser und ihre 400.000 erwarteten Gäste wollen nichts lieber als das. Mit einem lang gezogenen „endlich!!!“ begrüßte Bürgermeister Lars Bierfischer am Denkmal diejenigen, die nach zwei Jahren corona-bedingter Abstinenz den Markt von der ersten Minute an genießen wollten. „Die Schausteller und Händler warten auf Euch“, rief er dem Marktvolk zu. Wie spendierfreudig es bei all den Nachrichten um Krieg und Krisen sein wird, werden die nächsten Tage zeigen.

Premiere: Drei Heiratsvermittler geben sich gleichzeitig die Ehre

Als Entschädigung für das ausgefallene Marktjubiläum 2020 fuhr der Flecken gestern ganz groß auf: Auf der Bühne gaben sich nicht weniger als zwei Landesväter und mit Landrat Cord Bockhop sogar drei Heiratsvermittler gleichzeitig die Ehre. „Das hatten wir noch nie“, freute sich Bierfischer und begrüßte neben Weil vor allem Bremens Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte. Ihm übertrug Bierfischer die honorige Aufgabe des Hochzeitanbahners und zeigte, was er unter Kuppeln versteht: Bremen und Niedersachsen sollen für fünf Tage die Marktehe auf Probe eingehen und BruVi zur repräsentativen Hauptstadt ernennen, wünschte sich Bierfischer. „Das können wir uns nicht leisten“, frotzelte Weil. „Wir spielen eben in einer anderen Liga“, konterte Bovenschulte mit humorigem Blick auf die beiden Hauptstadt-Vereine.

Gemeinsam geht es besser als getrennt. Bremen und Bruchhausen-Vilsen halten zusammen!



„Der macht das richtig gut“, raunte es dann an den Biertischen im Remmer-Zelt, wo die Eröffnung traditionell begossen wird. Mit nur einem einzigen zünftigen Schlag stach Bovenschulte ein Fass Heiratsbräu an, von der Band „Bubingas“ mit Tusch und dem obligatorischen „Ein Prosit auf die Gemütlichkeit“ musikalisch begleitet.



Andreas Bovenschulte kalauerte vor vielen Ehrengästen und einem launigen Publikum über die Vorzüge der Ehe, brachte aber auch eine durchaus ernst gemeinte Botschaft unters Volk: „Gemeinsam geht es besser als getrennt. Bremen und Bruchhausen-Vilsen halten zusammen!“



Mit Stephan Weil (Mitte) im Nacken braucht Andreas Bovenschulte nur einen Schlag, um anzuzapfen. © Schritt

Bovenschulte wird nicht nur als Heiratsvermittler h.c. Andreas I. in die Geschichte des Marktes eingehen, sondern auch als Superstar. Text- und treffsicher intonierte er im vollen Zelt Queens Party-Hammer „We will rock you“, bis die Menge Zugabe brüllte. Was für ein Markt-Auftakt.