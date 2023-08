„Manchmal trifft man die Liebe des Lebens“: Heiratsvermittlerin begrüßt Besucher des Brokser Marktes

Von: Marcel Prigge

In wenigen Tagen wird es voll in Bruchhausen-Vilsen. Deshalb richtet nun die Heiratsvermittlerin Grußworte an die künftigen Gäste des Brokser Martes 2023.

Bruchhausen-Vilsen – Der Brokser Heiratsmarkt 2023 steht in den Startlöchern: In wenigen Tagen werden zahlreiche Gäste das Gelände des Großevents in Bruchhausen-Vilsen betreten. Die Niedersächsische Kultusministerin und Heiratsvermittlerin Julia Willie Hamburg richtet sich mit Grußworten an die Besucher des Brokser Marktes 2023.

„Gelebte Tradition“: Heiratsvermittlerin mit Grußworten an die Besucher des Brokser Marktes 2023

„Der Brokser Heiratsmarkt im Luftkurort Bruchhausen-Vilsen – das ist gelebte Tradition. Und das bereits seit dem 30-jährigen Krieg. Schon 1645 wurde der Markt erstmals urkundlich erwähnt. Doch vermutlich entstand er schon rund um das Jahr 1218. Eines ist über die Jahrhunderte unverändert geblieben: Das viertgrößte Volksfest der Region zieht stets unzählige Menschen an.“

„Kinder fiebern oft monatelang den bunten Fahrgeschäften entgegen. Am Finaltag – immer der letzte Dienstag im August – wird der Viehmarkt abgehalten und der Kauf von Pferden, Rindern, Ziegen oder Schafen dabei mit einem traditionellen Handschlag besiegelt. Der Brokser Heiratsmarkt ist ein tolles Beispiel dafür, was möglich ist, wenn sich Tradition und Moderne gekonnt verbinden.“

„Ohne Tinder oder Parship“: Trauungen und möglicherweise die Liebe fürs Leben auf dem Heiratsmarkt

„Doch nicht nur die Kuh für den Acker kann man hier finden, manchmal trifft man auf dem Brokser Heiratsmarkt auch die Liebe fürs Leben. Und das zur Abwechslung mal ganz ohne Tinder oder Parship. Wohl auch deshalb wurde aus dem einstigen Bartholomäusmarkt über die Jahrhunderte der Brokser Heiratsmarkt. Denn das Thema ‚Heiraten‘ bildet hier noch immer die verbindende Klammer und zeigt sich dabei in vielen lustigen Aktionen.“

„Die Junggesellenversteigerung steht hier ebenso auf dem Programm wie eine „Spaßtrauung“ bei der Hochzeitsmesse – alles mit einem Augenzwinkern versteht sich. Für das Gelingen einer „Ehe auf Probe“ darf selbstverständlich auch eine Heiratsvermittlerin honoris causa nicht fehlen. Regel ist eben Regel.“

„Als dritte Frau überhaupt erst in dieser jahrhundertelangen Traditionsgeschichte freue ich mich umso mehr, diese ehrenvolle Aufgabe zu übernehmen und werde mein Bestes geben, Unvermählte unter die Haube zu bringen. Ich wünsche den Organisatoren, allen Ausstellern, Veranstaltern und Gästen ein tolles Fest, viele schöne Stunden beim Brokser Heiratsmarkt und vielleicht am Ende sogar den passenden Deckel.“