Frank Wenzlow erklärt den Umgang mit einem AED-Gerät

Br.-Vilsen – „Die meisten Menschen haben Angst vor dem Einsatz eines Defibrillators, weil sie völlig verblödet sind durch die Darstellungsweise im Fernsehen“, erklärte Frank Wenzlow vom Ambulance-Serivce-Nord (ASN) aus Engeln während eines Vortrags am Mittwochabend zum Thema „Umgang mit dem Defibrillator“ im Seniorenservicebüro der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bruchhausen-Vilsen, den der Arbeitskreis soziale Versorgung organisiert hatte.

Der Irrtum aus dem Fernsehen

Szenisch und mit viel Witz erinnerte er die Teilnehmer an bekannte Situationen, die jeder aus Arztserien im Fernsehen kenne: „Der Patient liegt im Bett, neben ihm ein riesiger Monitor, auf dem die Linie seines regelmäßigen Herzschlags zu sehen ist. Dann ertönt plötzlich ein ohrenbetäubendes Piepen und eine gerade Nulllinie erscheint auf dem Bildschirm. Schnell ruft der Oberarzt die Schwester und weist sie an, die Paddles aneinander zu reiben. Dann müssen alle wegtreten und ein enormer Stromstoß durchzuckt den Patientenkörper. Wie durch ein Wunder verwandelt sich die Nulllinie in eine Sinuskurve und der Patient öffnet blitzartig die Augen“. Im Grunde sei dies totaler Blödsinn, meinte Wenzlow. Denn der automatisierte externe Defibrillator (AED) werde nur dann eingesetzt, wenn eine Person an Herzryhtmusstörungen beziehungsweise einem Flimmern leide, was oftmals durch einen Infarkt hervorgerufen werde. „Das Gerät sorgt für einen Reset, sodass das Herz auf Null gesetzt wird“, erklärte Wenzlow. Danach müsse der Helfer mit einer Herz-Lungen-Massage weitermachen.

Wann kommt das Gerät zum Einsatz?

Allen Gästen sei das AED-Gerät zwar bekannt, jeder von ihnen habe es schon einmal in Rathäusern, Schulen oder Turnhallen gesehen, doch wann es zum Einsatz kommen muss, darüber schienen sich alle unsicher zu sein. „Beispielsweise, wenn jemand bewusstlos auf dem Boden liegt, wenn man nicht weiß, was mit der Person los ist oder ob sie vielleicht sogar tot ist“, meinte der Referent und fügte hinzu: „Das Gerät erkennt dann das Problem und sagt einem ganz genau, was zu tun ist. Der Laie muss sich darüber gar keine Gedanken machen.“ Und tatsächlich, der Defibrillator gab konkrete Anweisungen, als die Besucher diesen anhand zweier Puppen selbst ausprobieren sollten, darunter Sätze wie „Kleben Sie die Elektroden auf die vorgesehenen Stellen“, „Der Herzrhythmus wird aufgewertet“ oder „Patient nicht berühren“. „Man braucht keine Angst haben, wenn die Elektroden beispielsweise falsch geklebt sind, wird auch kein Stromstoß ausgeführt. Man kann also nichts falsch machen“, sagte Wenzlow. Auch Unterstützung bei der Herz-Lungen-Massage könne das AED-Gerät mit einer Taktvorgabe geben. Zudem erkenne es, ob der Patient ein Erwachsener oder ein Kind sei. Im Zuge dessen weise es die ausführende Person darauf hin, bei einem Kind kleinere Elektroden zu kleben, und „schocke“ automatisch mit weniger Kraft. „Es merkt, auch, wenn jemand einen Herzschrittmacher hat, dann arbeitet es nicht gegen dessen Rhythmus“, sagte der Referent.

+ Frank Wenzlow vom ASN erklärte der Gruppe, wie das AED-Gerät funktioniert. © Nala Harries Trotzdem könne nicht jeder gerettet werden, meinte Wenzlow. „Es gibt auch den Herzsekundentot, wobei der Infarkt die Schaltzentrale des Herzens zerstört. Dann kann auch das Gerät nichts mehr machen“, erklärte er. Helfen müsse man grundsätzlich jedem, außer es ist zu erkennen, dass sich der Patient in einem deutlichen Zustand der Verwesung befindet oder der Kopf vom Körper getrennt ist, machte Wenzlow den Teilnehmern deutlich.

Erhöhung der Überlebenschancen

Das AED-Gerät wirkt auf die Teilnehmer zwar sehr klein, doch von der Größe könne nicht auf die Leistung geschlossen werden. Wenzlow ist sich sicher: „Ein Defibrillator erhöht die Überlebenschance in den ersten sieben Minuten nach einem Infarkt auf 70 bis 100 Prozent. Bei einer einfachen Herz-Lungen-Massage ohne AED-Gerät habe dieser nur eine zehnprozentige Chance, zu überleben.“ Und durch den einfachen Umgang sei es jedem Erwachsenen sowie auch jedem Kind möglich, ein Menschenleben zu retten.

Die Wiederbelebung

Beim Einsatz eines AED-Geräts und der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) muss Folgendes beachtet werden:

. Die Brust des Patienten muss frei zugänglich gemacht und Haare müssen entfernt werden.

. Es muss geschaut werden, ob der Patient noch atmet

. Die HLW: Die Hände in die Brustspalte des Patienten legen, dann 30 Mal rund fünf Zentimeter tief pumpen. Dabei könne man sich an dem Rythmus von dem Song ,Stayin’ Alive‘ von den Bee Gees orientieren. Danach folgt zwei Mal die Mund-zu-Mund-Beatmung.

Nächste Veranstaltung:

Ein kostenloser Vortrag zum Thema „Umgang mit Sterbenden“ mit Referentin Patricia von Bodecker vom Hospizdienst Sulingen findet am Mittwoch um 18 Uhr im Seniorenservicebüro der Awo (Am Marktplatz 6) in Bruchhausen-Vilsen statt. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon 04252/9113034.