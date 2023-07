„Malle lebt ... in Schwarme!“: Beach-Party am 5. August

Von: Rebecca Göllner-Martin, Mareike Hahn

Teilen

Es darf getanzt werden. © Siedenberg, Oliver

Wer Lust aufs Feiern hat, ist am Samstag, 5. August, ab 19 Uhr genau richtig in Schwarme. Denn dort steigt unter freiem Himmel die beliebte Beach-Party. Das Motto: „Malle lebt ... in Schwarme!“. Und auch am Sonntag, 6. August, können die Gäste beim Frühschoppen mit Livemusik ab 11 Uhr das sommerliche Flair am Sportzentrum gleich neben dem Freibad (Mühlenweg 14) genießen.

Für das perfekte Strandfeeling lässt Veranstalter Lüder Meyer, Inhaber des Lokals Ambiente, reichlich feinen Sand auffahren, der im wahrsten Sinne des Wortes die perfekte Grundlage für die beiden Veranstaltungen bietet. „Man läuft und tanzt auf Sand wie am Strand“, sagt Lüder Meyer.

Für Musik und Stimmung unter den extra aufgestellten Palmen sorgt am 5. August DJ Heini aus Bremen, der bekannt ist aus dem „Bierkönig“ auf Mallorca. Außerdem treten als Show-Act die „Gebrüder Doof“ auf, die bereits mehrfach im mallorquinischen „Oberbayern“ auf der Bühne standen. Kühle Getränke und Cocktails fehlen natürlich auch nicht. Außerdem gibt es eine Pizza- und eine Bratwurstbude. Der Eintritt für die Beach-Party kostet zehn Euro.

Beim Frühschoppen am Sonntag gestalten die Blasmusiker des Varster Hobbymusikzugs das Programm. Ab 12 Uhr wird Mittagessen angeboten. Anmeldungen sind nicht nötig, der Eintritt ist am Sonntag frei.

Seit 2011 organisiert Lüder Meyer jedes Jahr die Beach-Party. Vor der Pandemie zählte er jeweils an die tausend Besucher aus der ganzen Region. Nachdem es in den beiden Corona-Jahren weniger gewesen waren, will er jetzt an alte Zeiten anknüpfen.