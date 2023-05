Maimarkt Bruchhausen-Vilsen begeistert mit „Gemütlichkeit“

Von: Mareike Hahn

Beim Schwertkampf: Dominik Wascheszio (rechts) und Rouben Holling. © Oliver Siedenberg

Sonnenschein, Schlemmereien und schöne Dinge: Positives Fazit für Fest im Vilser Ortskern.

Br.-Vilsen – Zufriedene Gesichter gab es gestern beim Maimarkt im Vilser Ortskern zuhauf – bei den Gästen, bei den Ausstellern und bei Marktmeisterin Ute Hühne. Wetter gut, Stimmung gut, Angebot gut: So könnte man das Fest zusammenfassen. Oder, mit den Worten von Ute Hühne: „Alles hat wieder wunderbar geklappt.“

Das Angebot konnte sich sehen lassen: Überall duftete es nach Leckereien, Kunsthandwerker boten Schönes feil, und Firmen informierten über ihre Angebote. Parallel öffneten die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen. Dort bekamen die Kunden einen Blumengruß – eine Idee, die nach Hühnes Angaben schon im vergangenen Jahr sehr gut ankam: „Einige haben die Blumen in ihren Garten gepflanzt und hatten länger was davon.“

Für die Besucher Sven, Tanja und Petra aus Hoyerhagen hat der Maimarkt ein besonderes Flair. Sie waren schon häufiger dort und schätzen die „Gemütlichkeit“, sagte Petra. „Man trifft nette Leute an der frischen Luft“, ergänzte Tanja. Alle Drei schätzen die individuellen Stände: „Da gibt es keine Massenware, sondern tolle, selbst gemachte Dinge, die man nicht überall bekommt.“

Erstmals dabei war der Bassumer Mittelalterverein „Bovelzumft“, der an der Brautstraße für Spektakel und Gaumenschmaus sorgte. Ein Hingucker war der Schwertkampf. Dabei kamen die Akteure ganz schön ins Schwitzen, denn so ein Schwert wiegt zwei, drei Kilo, verriet Rouben Holling. Ein Schaukampf dauere meist um die zwei Minuten: „Die Schwerter sollen sich berühren, aber nicht unsere Körper“, sagte Holling. Der Stahl sei flexibel, sodass er bei Berührung etwas nachgebe, und die Klinge stumpf. Trotzdem gab es schon gebrochene Finger und Platzwunden am Kopf, sagte der Bassumer. Mit Blick auf seine in Lederhandschuhen steckenden Finger versicherte er lachend: „Die sind noch alle dran.“

Der Vilser Ortskern als Bummelmeile. © Oliver Siedenberg

Für die Kinder stand auf dem Maimarkt ein Karussell bereit, außerdem gab es Spiele an der Vilser Kirche. Lange Schlangen bildeten sich beim Kinderschminken der Kreiszeitung. Die wegen eines Trauerfalls nicht aufgebaute Hüpfburg dürften die Kurzen nicht groß vermisst haben.

Die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gewährte zum ersten Mal beim Markt Einblicke in ihre Fahrzeuge und ihre Arbeit.

Während die Gäste im Sonnenschein bummelten und klönten, spielte der „Campfire-Music-Man“ an wechselnden Stellen mit seiner Gitarre Pop, Country, Rock und Folk. Nachmittags trat der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Engelbergplatz auf, bevor die „Captain Sunshine Band“ zum Ausklang des Fests Jazz und Blues bot.