Märchen über Windkraft

Schwarme - Die Gerüchteküche brodelt. Da ist von „unglaublich vielen Windkraftanlagen“ die Rede, die angeblich im Schwarmer, Uenzer und Süstedter Bruch gebaut werden sollen. Alles Quatsch, weiß Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann und spricht von „Märchen“. In Wahrheit würden bloß drei Altanlagen in Schwarme repowered, also erneuert. In diesem Fall werden neben den bestehenden Anlagen neue errichtet und die alten später abgebaut.

Es handelt sich um drei der acht Windräder, die im Schwarmer Bruch linksseitig der Landesstraße 331 und nördlich der Borsteler Straße stehen. Sie wurden 1999 mit einer Nennleistung von 1,1 Megawatt und einer Höhe von 99,5 Metern errichtet.

Laut Schwarmes Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg (SPD) ist für zwei der betroffenen Windräder bereits Ersatz errichtet und in Betrieb genommen worden. „Die alten Anlagen stehen noch, sind aber abgeschaltet“, sagt er. „Das dritte alte Windrad, das einen anderen Eigentümer hat, steht und läuft noch. Es wird voraussichtlich noch in diesem Jahr repowered.“ Die neuen Anlagen sind jeweils 150 Meter hoch, eine soll es auf 2,5 Megawatt Nennleistung bringen und die anderen beiden auf 2,35 Megawatt. J mah