Mähen oder nicht mähen?

Samtgemeinde – Das Mähen von Wegeseitenrändern ist ein immer wieder kontrovers diskutiertes Thema: „Einige Leute sind der Meinung, es müsse öfter gemäht werden, andere wiederum sind enorm gegen eine Maht“, erklärt Torsten Beneke, Fachbereichsleiter Bauen und Planung bei der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen.

Die interne Richtlinie

Damit geklärt ist, wann, wo und in welchem Umfang gemäht werden darf, hat die Samtgemeinde in Absprache mit dem Bauhof der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, der sich um die Pflege der Wegeseitenräume der Gemeindestraßen kümmert, vergangenes Jahr eine interne Richtlinie förmlich zu Papier gebracht. Diese beinhalte unter anderem, dass auf allen begrünten Flächen in der Samtgemeinde ab Mitte Juli das Gras gekürzt werden soll, keinesfalls jedoch vor dem 15. Juni. „Das hängt mit der Brut- und Setzzeit der Tiere zusammen, welche zu diesem Zeitpunkt endet“, sagt Torsten Beneke.

Die Richtlinie orientiere sich zudem an dem Bundesnaturschutzgesetz. Darin sei laut dem Fachbereichsleiter vorgeschrieben, dass niemand die Tiere in ihrer Aufzucht stören oder behindern dürfe und eine besondere Vorsicht in der Brutzeit gelte. „Aufgrund dessen gibt es in dieser Zeit beispielsweise auch die Leinenpflicht für Hunde“, fügt Beneke hinzu.

Ausnahmen

Trotz dieser Regelungen gebe es aber auch Ausnahmen: Bei Straßen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gehe die Sicherheit der Autofahrer immer vor. „Wenn diese gefährdet ist, beispielsweise dadurch, dass die Verkehrsteilnehmer durch das Grün am Wegeseitenrand behindert werden und eine Kurve nicht einsehen können, dann muss öfter gemäht werden – in manchen Fällen auch in der Brutzeit, also vor dem 15. Juli“, erklärt der Fachbereichsleiter weiter. Im vergangenen Jahr sei dies aufgrund des trockenen Sommers aber nicht der Fall gewesen.

Schlussendlich orientiere man sich an der jeweiligen Witterung und entscheide dann, wie oft gemäht werden müsse.

Darüber hinaus gebe es noch eine weitere Sonderregelung, die sich auf das giftige Jakobskreuzkraut beziehe. „Um eine Ausbreitung der Pflanze zu verhindern, muss auch in diesem Fall öfter gemäht werden“, meint Torsten Beneke.

Zuständigkeiten

Aber wem gehören überhaupt die Wegeseitenräume und wer ist für dessen Pflege verantwortlich? Diesbezüglich werde unterschieden in Kreisstraßen, welche dem Landkreis Diepholz gehören, Bundesstraßen, für die der Bund verantwortlich ist, Landesstraßen, um die sich das Land kümmert, und Gemeindestraßen. Letztere sind Eigentum der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. „Darunter fallen beispielsweise Wirtschaftswege oder kleinere Straßen in den Orten“, erklärt Torsten Beneke. „Alle anderen Straßen liegen nicht in unserer Unterhaltungspflicht und darum kümmern sich die jeweiligen Zuständigkeiten.“

Das Mähen der Wegeseitenräume an Gemeindestraßen übernehmen zwei Personen vom Bauhof, die sich an der Richtlinie der Samtgemeinde orientieren. Geplant sei, das Papier zukünftig auf der Homepage der Samtgemeinde zu veröffentlichen.

