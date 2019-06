„Macht’s gut!“

Oberschule Bruchhausen-Vilsen verabschiedet Abschlussjahrgang

+ Für Rührung sorgten Til Schweers und Annika Blume mit ihrem Auftritt während der Abschlussfeier im Forum. Foto: Vivian Krause

Br.-Vilsen - Von Vivian Krause. Nicht mit Pauken und Trompeten, sondern mit Poetry-Slam und Trommeln verabschiedete die Oberschule Bruchhausen-Vilsen gestern 91 Schüler. Die Schulzeit habe die Freizeit geraubt. Dennoch seien nun die Weichen gestellt, „geht raus in die Welt“ – dies waren nur einige Worte des „Worterguss Schulabschluss“, den die Zehntklässlerin Antje Stegmann vortrug. Ihr Poetry-Slam, also selbstgedichtete Worte in einem bestimmten Sprechrhythmus, war einer von zahlreichen Auftritten während der Feier im Forum: Zwischen den Wortbeiträgen zeigte die AG „Orientalischer Tanz“ ihr Können. Ebenso sang der Jahrgang fünf ein Lied und die Achtklässler hatten einen Trommel-Auftritt vorbereitet.