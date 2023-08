„Luisa ist hier!“: Frauen-Notruf auch auf dem Brokser Heiratsmarkt möglich

Von: Marcel Prigge

Der Ausspruch und gleichzeitiger Frauen-Notruf „Luisa ist hier!“ ist auch auf dem Brokser Heiratsmarkt möglich. Frauen, die sich belästigt fühlen können so unangenehmen Situationen entkommen.

Bruchhausen-Vilsen – „Luisa ist hier!“ – Dieser einfache Satz hilft Mädchen und Frauen auf dem Brokser Heiratsmarkt, unangenehmen Situationen – in denen man sich bedrängt oder belästigt fühlt – zu entkommen. Im Diepholzer Raum ist die Aktion nicht unbekannt.

Bald geht es los: Fünf Tage Party in Bruchhausen-Vilsen warten auf die Besucher des Brokser Heiratsmarktes 2023. Mitunter fließt jedoch auch hier eine Menge Alkohol und so manch einer weiß vielleicht nicht mehr, wie man sich benimmt. Um Mädchen und Frauen dabei zu helfen, unangenehmen Situationen und Belästigungen zu entkommen, gilt auch in diesem Jahr wieder das Codewort „Luisa ist hier!“.

Der Frauen-Notruf Münster hat bereits im Jahr 2016 das Projekt ins Leben gerufen. Mädchen und Frauen können in der Disco, Kneipe oder im Club das Thekenpersonal ansprechen, wenn sie sich bedroht oder bedrängt fühlen. Nach dem Aussprechen des Satzes „Ist Luisa hier?“, weiß das geschulte Thekenpersonal, dass Hilfe benötigt wird und begleiten die Person zu einem sicheren Ort.

Sicher auf dem Brokser Heiratsmarkt 2023: „Luisa ist da“ und hilft Frauen in Not

Seit etwa drei Jahren gibt es das Projekt auch m Diepholzer Raum. Der Zonta Club Diepholz-Vechta war Initiator zur Umsetzung im Landkreis Diepholz und unterstützt das Projekt auch finanziell.

Auch in diesem Jahr wird auf dem Brokser Heiratsmarkt wieder die Aktion „Luisa ist hier“ unterstützt. Sollten sich Mädchen und Frauen in irgendeiner Art und Weise bedrängt oder unwohl fühlen, können Sie Thekenpersonal mit dem Satz „Ist Luisa hier?“ ansprechen und ihnen wird geholfen.