„Lolli-Run“ und Verlosungsaktion: Das Kinderprogramm auf dem Heiratsmarkt am Freitag

Auch die Kinder kommen auf dem Brokser Heiratsmarkt nicht zu kurz: Tourismusservice Bruchhausen-Vilsen weist auf das beliebte Rahmenprogramm. (Archiv) © Mediengruppe Kreiszeitung / Jantje Ehlers

Am Freitag, 26. August 2022, findet im Rahmen des Brokser Heiratsmarktes noch vor der offiziellen Eröffnung ein kleines Rahmenprogramm für Kinder statt. Der Tourismusservice Bruchhausen-Vilsen stellt es vor.

Bruchhausen-Vilsen – Der Tourismusservice Bruchhausen-Vilsen weist auf das bei Kindern beliebte Rahmenprogramm zum Brokser Heiratsmarkt hin. Am Marktfreitag, 26. August, findet in der Zeit von 14 bis 14.45 Uhr, also noch vor der offiziellen Eröffnung, auf dem Sportplatz ein Programm für Mädchen und Jungen statt.

Musik, „Lolli Run“ und Verlosung: Das Kinderprogramm am Freitag

DJ Toddy und DJ Hendrik Treuse werden in diesem Jahr mit einer Show für Kinder vertreten sein, heißt es in einer Ankündigung. Mit einem sogenannten „Lolli-Run“ können die jungen Teilnehmer kleine Preise gewinnen.

Ebenfalls ist eine Seifenblasenakteurin vor Ort, die die Kinder mit ihrer Kunst verzaubern möchte. Zudem sind auf dem Sportplatz verschiedene Stationen aufgebaut, die von den Kindern spielerisch erprobt werden können. Außerdem können die Teilnehmer an einer Verlosung teilnehmen.

Die Präsente werden gestiftet. Allerdings würden die Gewinner erst nach dem Brokser Heiratsmarkt ermittelt – per Zufallsprinzip. Im Anschluss werden sie schriftlich benachrichtigt. Die Preisübergabe soll Ende September/Anfang Oktober erfolgen, heißt es vonseiten des Tourismusservice.