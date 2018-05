Loge weiß, wie man feiert

Das Königshaus im Festzelt in Loge: (von links) König Stefan Hruby, Begleiterin Verena Hruby, der besonders Geehrte Manfred Thiesfeld, Kinderkönig Philipp Köster, Begleiterin Sandra Beckmann und Juniorenkönig Malte Rindfleisch. - Foto: Oliver Siedenberg

Loge - In Loge wurde kürzlich kräftig gefeiert: Die Besucher des Schützenfests des Schützenvereins Loge-Tuschendorf hatten im schick geschmückten Festzelt auf dem Festplatz viel Spaß. Im Mittelpunkt standen König Stefan Hruby, Juniorenkönig Malte Rindfleisch und Kinderkönig Philipp Köster.

Die Vereinsmitglieder und eine Abordnung des Heiligenfelder Schützenvereins hatten sich zunächst bei Ebelings in Tuschendorf auf den Weg gemacht, um die neuen Majestäten abzuholen. Der Musikzug Hoya begleitete den Umzug das zweite Mal in bewährter Weise. „Die Feuerwehr Martfeld sicherte den Umzug ab, wurde jedoch leider auf halber Strecke zu einer Übung abgerufen“, schreibt der Schützenverein Loge-Tuschendorf in einer Pressemeldung. „Ein Teil der Vereinsmitglieder mit Feuerwehrausbildung übernahm dann kurzfristig die Absicherung.“

Auf dem Weg zu Malte Rindfleisch gesellte sich der Schützenverein Hustedt unter Führung des Vorsitzenden Hans-Gerd Bodendiek dazu, da der Juniorenkönig bis vor Kurzem in Hustedt/Büngelshausen wohnte.

Im Festzelt angekommen, hielt Fritz Meyer, Vorsitzender des Schützenvereins Loge-Tuschendorf, eine Ansprache. Nach dem Ehrentanz der neuen Majestäten ging es in den gemütlichen Teil mit Musik von DJ Andre Haller und vom Musikzug Hoya über.

Bei der abendlichen Party im Festzelt brachte DJ Andre Haller die Gäste ordentlich auf Touren.

