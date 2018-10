Folk-Duo begeistert das Publikum

Otto Groote (links) und Martin Czech überzeugten in der Nolteschen Scheune in Süstedt.

Süstedt - Von Uwe Campe. Lieblingslieder, eine behagliche Atmosphäre und eine kleine Fangemeinde waren die Zutaten beim sechsten diesjährigen Scheunenkonzert, zu dem der „Süster Kring – Verein für Kultur und Heimatpflege“ am Samstagabend in die Noltesche Scheune in Süstedt eingeladen hatte.

Die beiden Folkmusiker Otto Groote (Gitarre, Gesang), Songwriter aus Ostfriesland mit Wahlheimat Bremen, und Martin Czech (Gitarre, Gesang Banjo, Konzertina), Leadsänger der Osnabrücker Band „An Rinn“, kennen sich bereits seit Jahren und treffen sich regelmäßig, um gemeinsam zu spielen und zu üben. Seit einiger Zeit tragen die beiden ihr gemeinsames Programm „Lieblingslieder“ vor, eine Melange aus norddeutschen Liedern, amerikanischen Songwritermaterial und keltischen Klassikern.

Das aus dem Englischen ins Plattdeutsche übertragende Lied „Nordlandwind“ machte den Auftakt – es stellte zugleich eine Hommage an die ostfriesische Heimat Otto Grootes dar. Es folgten weitere Songs aus dem keltischen Sprachraum, aber auch solche von Bob Dylan, dessen „Forever Young“ nach Worten Ottos Grootes auf keinem Folkfestival fehlt, von Richard Thompson und seinem Vorbild Ian MacKintosh.

Zu allen an diesem Abend gespielten Liedern wussten die beiden Musiker eine Menge zu erzählen, wie etwa über das 15-jährige Mädchen Amy Moore, das von Irland (Isle of Hunger, Isle of Pain) nach Amerika (Isle of Hope, Isle of Tears) auswanderte.

Breiten Raum nahm auch das harte Leben der Torfbauern sowohl in Ostfriesland als auch im Teufelsmoor ein. Otto Groote, der heute in der Nähe des früheren Torfhafens in Bremen-Finndorf wohnt, hat dazu einen besonderen Bezug, waren doch seine Vorfahren aus Holland eingewanderte Moorbauern, die von der übrigen Bevölkerung mit dem Schimpfwort „Moorhannches“ (soviel wie Moorhühner) bedacht wurden. Eben dieses harte und entbehrungsreiche Leben besang er in einer wundervollen plattdeutschen Ballade, deren Refrain der für alle Moorkolonisten geltende Satz „Den irsten de Dod, den tweeten de Not, den drütten dat Brot“ bildete und für die er vom Publikum berechtigterweise sehr viel Applaus erntete. Gleiches galt für das letzte Lied vor der Pause, der gelungenen Vertonung des Klaus-Groth-Gedichts „Min Jehan“.

Es folgten weitere mit ausdrucksstarken Stimmen und feinem Gitarrenspiel vorgetragene Lieder, wie etwa das berührende „Lonesome Robin“ von Luka Bloom, dem von Martin Czech solo vorgetragenen „Kaledonia“ sowie einer weiteren Vertonung eines Gedichts von Klaus Groth („Min Vaderland“), bevor der offizielle Teil des Konzerts passend mit „Home“ ausklang.

Allerdings gab sich das Publikum damit nicht zufrieden und forderte nachdrücklich eine Zugabe, die ihm von den beiden Musikern dann auch mit zwei weiteren Songs bereitwillig gewährt wurde. So kamen die Zuhörer zusätzlich noch in den Genuss des Lieds „Iesmeerwellen“, mit dem Otto Groote vor zwölf Jahren auch das niederländische Fernsehen auf sich aufmerksam gemacht hat. Nach insgesamt 22 Songs endete schließlich ein Konzert, das bei den Zuhörern einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat und für das eine Besucherin die treffenden Worte fand: „Das war Folkmusik vom Feinsten“.