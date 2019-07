Liebhaber des schönen Lebens genießen das Rosenfest in Bruchhausen-Vilsen

„Komm schnell her. Erinnerst du dich? Es duftet wie früher in Nachbars Garten.“ Voller Entzücken strecken sich zwei ältere Damen – aus Wagenfeld, wie sie schüchtern verraten – über ein „Orange Meilove“-Rosenstämmchen. Ausgiebig genießen sie den Duft der orangefarbenen Blüten und schwelgen dabei in Kindheitserinnerungen. Beim Rosenfest der Familie Brüning rund um das Forsthaus Heiligenberg in Bruchhausen-Vilsen dreht sich zwar nicht alles um die Königin der Blumen, aber das Interesse an ihr ist ungebrochen groß.

Bru.-Vilsen - Unzählige Fragen beantwortet daher Carsten Struck zu den rund 50 verschiedenen Rosensorten, die er im Auftrag seines Cousins Sven Stange im Verlauf des dreitägigen Rosenfestes präsentiert. Dabei geht es um Ansprüche der Rosen in Bezug auf ihren Standort, um Blühfreudigkeit, Formen, Farben und andere Aspekte, die das Gedeihen der Pflanzen beeinflussen. Ganz neu im Angebot hat der Aussteller aus Appen in diesem Jahr ökologisch wertvolle Rosen wie den „Lavender Dream Kleinstrauch“ aus den Niederlanden. „Wir entsprechen damit dem aktuellen Trend, heimische Insekten – wie die Bienen – zu unterstützen“, erklärt Struck. „Die Blüten dieser Rosen öffnen sich weit, sodass die Insekten darin bequem Futter finden.“

Aktuelle Trends ebenso wie klassische Elemente fanden die Besucher auch an den übrigen Ständen. Auf großes Interesse stießen zum Beispiel die handgefertigten Formengrills. In rustikalen Kastanienfässern verbirgt sich bei diesen Modellen die Gasflasche, mit welcher der Grill betrieben wird. Gegart wird auf Edelstahlflächen, die individuell nach den Vorlieben des künftigen Besitzers gefertigt werden. „Die Optik reicht hier vom Leuchtturm in Warnemünde bis hin zu den Bremer Stadtmusikanten“, erklärt Katrin Drecoll. Vom fest installierten Bierflaschenhalter bis hin zum passenden „Branding“ in den massiven Standbeinen aus Eichenholz hat Henno Drecoll an alles gedacht. „Na klar habe ich das patentieren lassen“, beantwortet er die Frage eines begeisterten Besuchers und wendet das brutzelnde Fleisch, das mit dem Duft der Rosen konkurriert.

+ Etwa 10 000 Besucher verzeichnet das Rosenfest in diesem Jahr. © Oliver Siedenberg

Flanieren, schauen, klönen, Inspiration finden und die Seele baumeln lassen – all das kann man beim Rosenfest ausgiebig tun. Der vierjährige Max aus Weyhe ist nicht zum ersten Mal mit seinen Eltern und Bruder Frederik hier. Auf dem Schoß von Papa, und mit dessen Hilfe, gestaltet er eine kleine Baumscheibe mit dem Brenneisen. „Max“ ist nun in dunklen Lettern darauf zu lesen. Für ein lachendes Gesicht ist auch noch Platz. Beim Durchbohren der Scheibe und Befestigen einer Schnur assistiert Sylke Meyer vom Waldpädagogikzentrum Hahnhorst. Für die Kinder haben die Mitarbeiter des Zentrums verschiedene Aktionen organisiert. „Lernen, erleben, erfahren“ lautet das Motto, unter dem im Waldpädagogikzentrum Kinder- und Jugendarbeit gemacht wird. „Wir sollten alle viel mehr in den Wald gehen“, ist Sylke Meyer überzeugt. „Das tut uns gut.“

Gut tut auch die Wärme des dekorativen Körnerkissens, das Meike Müller aus Erichshagen am nächsten Stand begutachtet. Das sagt jedenfalls Ute Bölte, die Wärme- und Duftkissen, Greiflinge und gestrickte Socken im Auftrag ihrer Mutter Beate vertreibt. Genäht und gestrickt wird in Altenbeken bei Paderborn. Gefüllt sind die Handarbeiten mit Raps, Kirschkernen oder Dinkel. Auch Zirbenholz- und Lavendel-Kissen gibt es. Die dienen allerdings als Duftquelle.

An Schlaf ist beim Rosenfest jedoch nicht zu denken. Zu viel gibt es auf dem geschmackvoll gestalteten Gelände zu entdecken und zu genießen. In weißen Pagodenzelten probieren Besucher romantisch verspielte Kleidung an. Stiefel werden geschnürt, Schals drapiert. In kleinen Gruppen lässt man sich unter freiem Himmel frisch zubereitete Snacks wie Flammkuchen oder Flammlachs schmecken. Immer wieder gilt es, Livemusik zu lauschen, Vorträgen zu folgen und Shows zu betrachten. Die Bandbreite der Angebote reicht von historischer Schmiedekunst über Archäologie zum Anfassen bis hin zur Modenschau. Alle Liebhaber des schönen Lebens sind beim Rosenfest wie gewohnt auf ihre Kosten gekommen.