„Lieber fünf Tage Sonnenschein als fünf Tage Dauerregen“

Marktausschuss zieht Zwischenbilanz des Brokser Heiratsmarkts / Extrem viele Einsätze für das DRK

+ Ein Höhepunkt am Wochenende: Beim Bürgermeister-Duell im „Brokser Zelt“ siegte das Team bestehend aus Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann und Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer (von rechts). Kochtrainerin Ruth Elbert unterstützte sie. Foto: Nala Harries

Br.-Vilsen – „Es war und ist ziemlich warm“, fasste der Vorsitzende des Marktausschusses für den Eigenbetrieb „TourismusService“ Bruchhausen-Vilsen, Hermann Hamann (SPD), am Montag bei der Sitzung im Gasthaus Mügge die ersten drei Tage des Brokser Heiratsmarkts zusammen. Er sprach von einem „tollen Markt“, bevor er auf die einzelnen Tage einging. Die Schaustellerversammlung am Donnerstag sei gut besucht gewesen. Einzelne Schausteller übten ein wenig Kritik, es sei zu partylastig. „Das stimmt nicht“, sagte Hamann während der Sitzung. „Es ist ein Markt für die ganze Familie.“ Am Freitag seien nicht ganz so viele Frauen wie die vorherigen Jahre bei der Wahl zur „Miss Brokser Heiratsmarkt“ im Musikladenzelt gewesen. Ein Höhepunkt am Samstag sei das „Brokser Showkochen“ im „Brokser Zelt“ gewesen, insbesondere das Duell-Kochen der Bürgermeister der Samtgemeinde. Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann und Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer traten im Team gegen Schwarmes Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg und Martfelds Bürgermeisterin Marlies Plate an. Erstere siegten. Bernd Bormann sagte im Rahmen der Sitzung, dass das „Brokser Zelt“ nunmehr einen Charakter gefunden habe, der alle anspreche. Es sei ein „bunter Mix“, der dafür sorge, dass die Leute in das Zelt gehen, meinte der Gemeindedirektor.