Lesetipps: Das muss unter den Baum

Erste „Bücherbescherung“ der Buchhandlung Böhnert

+ Ihre aktuellen Lieblingsbücher stellten bei der „Bücherbescherung“ vor (von links): Kirsten Hohberg, Julia von Hammerstein, Kim-Anne van Veldhuizen, Beate Solleder und Andrea Fladung. Foto: Horst Friedrichs

Br.-Vilsen – „Hätten Sie’s gern spannend? Lieber romantisch? Oder eher sachlich?“ Auf all diese Fragen haben Böhnerts Buchhändlerinnen perfekt passende Antworten. Das bewiesen sie am Mittwochabend vor 80 Gästen auf höchst unterhaltsame Weise. „Bücherbescherung“ war das gut einstündige Programm überschrieben, in dem die fünf Mitarbeiterinnen der Buchhandlung Böhnert in Bruchhausen-Vilsen ihre Lieblingsbücher der aktuellen Saison vorstellten. Und jeder Besucher ging mit einem literarischen Füllhorn voller Anregungen nach Hause.