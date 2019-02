„Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit“

Beim Bücherfest in Bruchhausen-Vilsen herrscht dichtes Gedränge

+ Rudi Rabe hatte seinen großen Bruder mitgebracht, der mit den Kindern für Fotos posierte. Foto: HORST FRIEDRICHS

Br.-Vilsen - Von Horst Friedrichs. Rudi Rabe und Herbert Bücherwurm hatten ihren ganz großen Tag. Die beiden hatten zum Bücherfest eingeladen, und als es am Freitagnachmittag so weit war, wimmelte es in der Bücherei Bruchhausen-Vilsen nur so von Dorfmäusen und Leseknirpsen. Die Mädchen und Jungen der beiden Vorlesegruppen aus dem Kindergarten „Dorfmäuse“ in Uenzen und der Bücherei Bruchhausen-Vilsen hatten außerdem noch Eltern und Großeltern, Onkel und Tanten, Schwestern und Brüder und auch Freunde im Gefolge.