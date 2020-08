Leonie Töpperwien beendet ihr FSJ bei der Kirche / Mit 18 Jahren in die Landessynode gewählt

Br.-Vilsen – Seit sie 15 Jahre alt ist, weiß Leonie Töpperwien, dass sie Pastorin werden will. Auf dem Weg dorthin lässt sie sich nicht beirren und die Aussichten sind gut: Nach dem Abitur begann sie ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei den Kirchengemeinden Bruchhausen und Vilsen, das jetzt zu Ende geht. An der kirchlichen Hochschule Wuppertal geht bald ihr Theologiestudium los. Darüber hinaus ist sie als jüngstes Mitglied in die 26. Hannoversche Landessynode gewählt worden.

„Ich wollte schon immer etwas mit Menschen machen“, sagt die Bruchhausen-Vilserin. Dass sie sich letztendlich für eine Laufbahn bei der Kirche entschieden hat, habe sie einem persönlichen Schicksalsschlag zu verdanken: Eigentlich wollte sie ein Schulpraktikum beim Anwalt machen. „Mein Papa hätte mich mitgenommen“, erinnert sich die FSJlerin. Kurz zuvor verstarb ihr Vater allerdings. In der Trauerzeit kurz nach der Konfirmation habe sie regelmäßigen Kontakt zum Pastorenehepaar von Issendorff gehabt. „Ich wollte dann etwas anderes als Anwalt machen und habe bei Anja von Issendorff wegen eines Praktikums angefragt“, erklärt Leonie Töpperwien.

Den Zuschlag für das zweiwöchige Praktikum bekam sie. In den 14 Tagen sei ihr zum ersten Mal der Gedanke gekommen, Pastorin zu werden. Das einjährige FSJ, das sie nach dem Abitur begann, diente für sie auch als Bestätigung ihres Wunsches: „Ich wollte schauen, ob mir die kirchliche Arbeit auch nach einem Jahr immer noch Spaß macht.“ Und der Spaß sei ihr nicht abhanden gekommen. „Ich hatte nie Langeweile. Es war immer spannend“, sagt sie rückblickend. „Ich kann Menschen in besonderen Situationen begleiten“, beschreibt die 19-Jährige, warum die kirchliche Arbeit – bestenfalls als Pastorin – ihr Traumberuf ist. Neben der menschlichen Komponente könne man aber immer wieder kreativ werden und neue Ideen in die Gemeinde einbringen.

Zu ihren Aufgaben im FSJ zählte vorrangig die Jugendarbeit. „Ich habe zwei Konfirmanden-Gruppen eigenständig geleitet und ich habe Anja bei organisatorischen Dingenbei der Jugendarbeit auf Kirchenkreisebene unterstützt“, erzählt sie. Aber auch die pastoralen Tätigkeiten habe sie kennengelernt.

Der Höhepunkt ihres kirchlichen FSJ war sicherlich die Wahl in die 26. Hannoversche Landessynode. Sie sei so etwas wie das Parlament der Landeskirche Hannover, erklärt Pastor Florian von Issendorff. „Dort reinzukommen, ist wirklich nicht einfach“, führt er fort. Am Ende erhielt die zu diesem Zeitpunkt 18-Jährige sogar die zweitmeisten Stimmen im Sprengel Osnabrück. „Wir sind stolz auf die Entwicklung von Leonie“, sagt Florian von Issendorff und schmunzelnd ergänzt er: „Damit hat Leonie etwas geschafft, was Anja und ich noch nicht geschafft haben.“ Leonie Tööperwien selbst gibt sich bescheiden und sagt über die Wahl: „Es war schön, zu erleben, welches Vertrauen einem entgegengebracht worden ist.“ Dabei betont sie, dass „Anja und Florian einen großen Anteil dazu beigetragen haben“. In den Gremien der Landessynode sind 80 Personen, „die die wichtigsten Entscheidungen für etwa 1,3 Millionen Menschen in der Landeskirche treffen“, erklärt Florian von Issendorff.

Menschlich sieht er die 19-Jährige bestens gewappnet, wenn sie nach dem Studium eine eigene Gemeinde übernehmen sollte: „Sie hat die besten Voraussetzungen. Bei dem FSJ hat Leonie nicht nur den Beruf des Pastors kennengelernt, sie hat sich auch persönlich weiterentwickelt.“ Leonie Töpperwien kann sich vorstellen, nach dem Studium eine Gemeinde an der Nordsee zu übernehmen. Wichtig ist ihr allerdings, dass sie zumindest im Norden bleibt. „Ich kann mir aber auch vorstellen, in einer Gemeinde wie in Bruchhausen-Vilsen zu arbeiten“, sagt die 19-Jährige.

Im Endeffekt sei sowieso jede Gemeinde anders und mit ihrem eigenen Steckenpferd. „In Bruchhausen-Vilsen ist es die Jugendarbeit. Woanders ist es vielleicht die Seniorenarbeit“, meint Leonie Töpperwien.

Die Hannoversche Landessynode

„Die Landessynode, deren Amtszeit sechs Jahre beträgt, ist neben dem Landessynodalausschuss, dem Landesbischof, dem Bischofsrat und dem Landeskirchenamt eines der fünf Verfassungsorgane der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Sie bringt die Vielfalt des gemeindlichen Lebens und des ehrenamtlichen Engagements in die Kirchenleitung der Gesamtkirche ein. Die Mitglieder der Landessynode machen die Kirchengemeinden mit den gesamtkirchlichen Themen bekannt.

Zu den Aufgaben der Landessynode zählt die Gesetzgebungskompetenz, die sie unter Mitwirkung des Landeskirchenamtes wahrnimmt. Sie beschließt über sämtliche Kirchengesetze und verabschiedet den landeskirchlichen Haushaltsplan.

Die Landessynode setzt sich aus 80 Mitgliedern zusammen. Gewählt werden 66 der 80 Mitglieder von den wahlberechtigten Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern, den Mitgliedern der Kirchenkreissynoden und den Pastoren und Pastorinnen der Landeskirche Hannovers.

In der Regel finden zwei Tagungen im Jahr statt, die sich über drei bis vier Tage erstrecken. Die Sitzungen der Landessynode sind öffentlich und können jederzeit von Zuhörern besucht werden.

Zwischen den Tagungen arbeiten die Mitglieder der Landessynode in zahlreichen Ausschüssen weiter. Die Mitglieder der Landessynode gehören in der Regel einer Synodalgruppe an, die bei der Vorbereitung der Beratungen der Landessynode mitwirken und somit für die Information ihrer Mitglieder eine wichtige Rolle übernehmen. Zurzeit gibt es zwei Gruppierungen – die Gruppe „Offene Kirche“ und die Gruppe „Lebendig-Vielfältig-Kirche“.“ Quelle: landeskirche-hannover.de