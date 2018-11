Lehrer löchern Kultusminister

Bruchhausen-Vilsen - Von Hans-Jürgen Wachholz. Sein Credo lautet: Gute Bildung muss es generell gebührenfrei geben. Die im Juni vom Niedersächsischen Landtag beschlossene Abschaffung der Kindergartengebühren ist deshalb für Kultusminister Grant Hendrik Tonne ein wesentlicher Schritt voran in Niedersachsens Bildungspolitik – dem aber noch weitere folgen sollen. Darauf verwies der 42-jährige SPD-Politiker am Donnerstag bei der vom Unterbezirk Landkreis Diepholz arrangierten SPD-Veranstaltung der Serie „Auf ein Wort“.

Von Abordnung, Altersermäßigung und Besoldung über Digitales Lernen, frühkindliche Bildung und Inklusion bis Qualitätsicherung, Quereinsteiger und Weihnachtsgeld spannte sich der Bogen überwiegend sehr fachspezifischer Fragen und Verbesserungswünsche, mit denen das Publikum den Minister 90 Minuten lang löcherte.

Kein Wunder: Neben Samtgemeinde-Bürgermeister Bernd Bormann sowie Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer und Hoyas Bürgermeisterin Anne Wesner sowie einer Handvoll Lokalpolitiker stellten Pädagogen die deutlich überwiegende Mehrheit des rund 60-köpfigen Publikums, das Unterbezirks-Vorsitzender Ingo Estermann im Forsthaus Heiligenberg begrüßen konnte.

Ohne lange Vorrede ging es gleich zur Sache. Auf der Rückseite eines SPD-Bierdeckels waren die Fragen an den Minister zu formulieren. Obwohl erst seit einem Jahr in seinem nicht leichten Amt, präsentierte sich Tonne außerordentlich firm und blieb selbst bei sehr speziellen Fachfragen so gut wie keiner Antwort schuldig.

Inklusion nicht nur aus Kostengründen schwer

Als roter Faden durch den Abend zog sich das Anliegen, dem Nachwuchs kostenfreien und vom sozialen Status der Eltern unabhängigen Zugang zu allen Bereichen der Schul- und Berufsausbildung zu ermöglichen. „Bildung ist das Wichtigste, das wir unseren Kinder mitgeben können. Und das darf nicht eine Frage des Geldbeutels sein“, erklärte der Minister. Mit der im Juni vom Niedersächsischen Landtag beschlossenen Abschaffung der Kindergartengebühren sei da ein wichtiger Schritt vollzogen worden. Diesem sollen schon bald weitere folgen. Auf Anfrage aus dem Publikum nannte der Minister dabei auch die Kostenfreiheit für die Ausbildung zu Physiotherapeuten und allen sozialen Berufen. „Aber das geht nur nach und nach und nicht alles auf einen Rutsch“, betonte Grant Hendrik Tonne.

Ein wichtiges Anliegen einzelner Fragestellerinnen war die Umsetzung der Inklusion, deren Praxis ihrer Erfahrung nach noch in vielen Punkten zu wünschen übrig lässt. Dazu gab der Minister zu bedenken, dass viel Wünschenswertes nicht nur aus Kostengründen schwer realisierbar sei. Er mahnte aber auch an, Inklusion nicht allein als ein bildungspolitisches, sondern auch als ein gesamtgesellschaftliches Thema zu werten und betonte: „Dann haben wir alle etwas davon.“

Lehrermangel und dadurch bedingte Abordnungen – auch eine Folge unzureichender wirtschaftlicher Attraktivität und Wertschätzung in Niedersachsen? Bei letzterem merkte Minister Tonne an, dass dieses kein landesspezifisches sondern ein allgemeines Problem sei.

Als mitursächlich für unzureichende Attraktivität des Lehrerberufes nannte er auch, dass die Bildungspolitik unberechtigterweise für vieles verantwortlich gemacht werde, das gerade schief laufe.

Angerissen, aber nicht erschöpfend vertieft wurde die Frage nach der digitalisierten Schule. Kopfzerbrechen macht neben der vielerorts noch fehlenden Breitbandanbindung auch das rasante Erneuerungstempo. Der „Digitalpakt Schule“ werde seit Jahren mit dem Bund verhandelt. In Niedersachsen soll danach noch in diesem Jahr zumindest eine vernünftige W-Lan-Ausstattung erreicht und die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte gesichert werden.

Die Digitalen Medien sollen als Lernmittel an den Schulen zum Alltag gehören. Darin sollen bei den Schülern vorhandene Geräte integriert werden. Als ganz wichtig bezeichnete Kultusminister Grant Hendrik Tonne in diesem Zusammenhang auch die Vermittlung der Bedeutung des Schutzes der eigenen Daten. Hier ist an vielen Stellen Nachholbedarf.