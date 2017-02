Mit dem Rad nach Kopenhagen

Edmund Behrmann fuhr mit seinem Tourenrad schon zweimal nach Kopenhagen. Hier machte er am Timmendorfer Strand Station. Im Mai will er noch einmal Richtung Kopenhagen starten – dieses Mal zu Fuß.

Br.-Vilsen - Von Anke Seidel. „Wir sind glücklich“, sagt Edmund Behrmann lachend. „Aber anders als voher“, fügt seine Frau Irmtraud hinzu. Denn das Schicksal hat den 67-Jährigen und seine Gattin (68) in ein völlig neues Leben katapultiert. Wegen tückischer, langwieriger Krankheiten musste der selbstständige Tischler nicht nur um sein Leben kämpfen, sondern auch um den Lebensunterhalt. Heute lebt er mit seiner Frau in einer kleinen Wohnung – und hat zwei Abenteuer ganz anderer Art gemeistert: Zweimal ist er mit dem Fahrrad nach Kopenhagen gefahren. „Und da will ich jetzt zu Fuß hin!“, kündigt der Rentner an.

Das hätte sich der lebensfrohe Handwerker vor vier Jahren nicht vorstellen können. Rückblende: Edmund Behrmann betreibt eine Tischlerei in Neubruchhausen. Das Geschäft prägt seinen Alltag – bis der Arzt die schicksalhafte Diagnose stellt: Darmkrebs.

Operation und Chemotherapie folgen. Danach der Schock: Kreidebleich und untekühlt findet Irmtraud Behrmann ihren Mann im Bett. In der Klinik stellen die Ärzte einen Blutzuckerwert von 1 .000 fest – das Zehnfache des Normalwerts. Außerdem diagnostizieren sie eine Lungenentzündung und Nierenversagen. Doch Behrmann schafft es zurück ins Leben.

Als er das Krankenhaus wieder verlassen darf, leidet er unter Rückenschmerzen: „Die habe ich auf das lange Liegen geschoben.“ Dann der nächste Schock: Metastasen an der Wirbelsäule nicht ausgeschlossen. Zum Glück ist es nur eine Entzündung, beweist eine Rückenpunktion. Trotzdem muss sich der 63-Jährige noch einmal einer komplizierten Operation unterziehen, der Stabilisierung von fünf Rückenwirbeln. Nach einem Dreivierteljahr sind die Schmerzen, die Odysee durch Kliniken, die Todesangst und der Einsatz immer wieder neuer Medikamente endlich beendet.

Das Haus – das Zuhause – der Behrmanns in Neubruchhausen ist mittlerweile verkauft. Die Schulden, die durch den Verdienstausfall des selbstständigen Tischlers entstanden sind, haben keine andere Wahl gelassen.

Neues Leben und neue Hoffnung

Neue Wohnung in Bruchhausen-Vilsen, neues Leben – und neue Hoffnung: Schritt für Schritt kämpft sich Edmund Behrmann ins Leben zurück. Und beschließt, es dem Leben zu zeigen: Er will zu seinem ältesten Sohn nach Kopenhagen radeln!

„Ich bin relativ unvorbereitet losgefahren“, blickt er auf sein Tourenrad (sieben Gänge) mit zwei Satteltaschen und einem Schlafsack. Die Route hat er zuvor aber genau abgesteckt. Knapp hundert Kilometer legt er am ersten Tag zurück, stoppt erst in Harsefeld. Dort lebt ein weiterer Sohn, bei ihm übernachtet Behrmann – und radelt am nächsten Tag fast 110 Kilometer bis nach Bad Oldesloe. Dort wohnt ein Cousin, der ihm ein Nachtquartier gibt. Am nächsten Tag ist Grömitz das Etappenziel.

Der damals 64-Jährige spürt sie in den Waden, die bergige Holsteinische Schweiz. Als er am Abend Grömitz erreicht, sind die Campingplätze geschlossen. „Nur in einer Kneipe waren noch Leute“, erinnert er sich. „Da bekam ich den Tipp, dass eine Frau Wohnwagen vermietet.“ Der Anruf bei ihr macht Behrmann sprachlos: „Sie fragte: Eddy, bist Du das? Es war meine Cousine, die geheiratet und einen anderen Namen hatte.“ Klar, dass er bei ihr übernachten kann, bevor es nach Burg auf Fehmarn geht.

Nach einer Nacht auf dem Campingplatz erreicht er mit der Fähre Dänemark – und startet bis nach Kopenhagen durch. Drei Tage ist er bei der Familie seines Sohnes zu Gast, dann geht es auf den Rückweg. „Da hatte ich Rückenwind“, lacht Behrmann. Seine Frau ist froh, als er nach vier Tagen wieder wohlbehalten zuhause ist. Der Stolz, so ein Abenteuer gemeistert zu haben, gibt Edmund Behrmann Auftrieb: „Gesundheitslich ging es bei mir gewaltig aufwärts!“

Deshalb wiederholt er 2015 seine Tour – und macht wieder wundervolle Erfahrungen, wie bei einer „Dachgeberin“ des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub), die einfach ihre Haustür offen ließ, weil sie zum geplanten Ankunftstermin des Radlers verhindert war. „In der Küche stand eine große Schale Obst für mich. Daneben lag ein Zettel, wo sich mein Zimmer und wo das Badezimmer befindet.“ Am Abend schaute eine Freundin des Hauses vorbei – seine Gastgeberin selbst hat Behrmann nie persönlich kennengelernt: „Dieses Vertrauen, einfach fantastisch!“

„Inneren Schweinehund in Hintern getreten“

Auf der Rückfahrt von Kopenhagen hat der Rentner nur Gegenwind und Regen. „Ich hab dem inneren Schweinehund immer wieder in den Hintern getreten“, berichtet er lachend. Aber am Ende nimmt er doch den Zug.

Welche Gedanken haben ihn auf seinen Radtouren begleitet? „Ich habe nie an das Endziel gedacht, sondern immer nur an die nächste Spitze, die ich erreichen wollte“, antwortet er mit Blick auf gerade, hügelige Straßen. „So ist es ja auch im Leben“, sinniert er: „Nach jedem Berg kommt ein Tal. Und dann geht es wieder aufwärts.“

Genau das möchte er nun aus einem anderen Blickwinkel erleben, wenn er im Mai zu Fuß nach Kopenhagen starten will: mit einem Gepäck-Fahrradanhänger mit zwei Deichseln, den er per Hüftgürtel ziehen kann. Zurzeit sucht Behrmann noch nach einem alten Klapprad oder Roller, dessen Vorderteil er nutzen und in den Anhänger haken will, damit er auf den hügeligen Straßen bergab rollen kann – und das Leben genießen. Wer einen Roller oder ein Klapprad übrig hat, kann sich per E-Mail melden: info@tischler-behrmann.de