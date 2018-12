„Lazy Bones“ spielen zum zweiten Mal im Treppchen in Vilsen/ Publikum bleibt aus

Br.-Vilsen - Von Uwe Campe. Wie bereits im Vorjahr gastierte auch jetzt wieder die Bremer Oldie-Band „Lazy Bones“ kurz vor Jahresende in der Vilser Gaststätte „Zum Treppchen“. Allerdings ließ sich der im Vorfeld als „unvergesslicher Abend mit echter und unverfälschter Live-Musik“ angekündigte Auftritt nur schwer einordnen, war er doch im engeren Sinn weder Konzert noch Party.

Dazu mag auch der etwas ungewöhnliche Veranstaltungsort beigetragen haben, spielte die Band doch in einer Art Clubzimmer, während sich die wenigen anwesenden Zuhörer überwiegend in der Gaststube aufhielten und zudem – zumindest teilweise – auch mehr an der Liveübertragung der Dart-WM interessiert waren.

Aber es gibt durchaus auch Positives zu berichten, denn was die fünf Musiker am Freitagabend in mehreren Sets ablieferten, konnte voll und ganz überzeugen. Die 2007 gegründeten, in jüngster Zeit etwas umformierten „Lazy Bones“, sinngemäß etwa so viel wie Faulpelz, sind Elke Habekost (Gesang, Geige, Saxophon und Percussion), Günter Höke (Gesang und Gitarre), Marvin Behrendt (Lead Gitarre), Stephan Rauch (Bass) und Jan Legrain (Schlagzeug). Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie in den unterschiedlichsten Gruppierungen bereits langjährige Erfahrungen bei Live-Auftritten sammeln konnten. Ihr hauptsächlich auf Stadt- und Straßenfesten, in Szene-Kneipen oder auch bei privaten Veranstaltungen vorgetragenes Programm besteht weitgehend aus einem abwechslungsreichen und gut abgestimmten Mix von Oldies aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren.

Den gelungenen Anfang machte kurz nach 21 Uhr das mit Indianergeheul eingeleitete „Apache“ von den Shadows, dem weitere frühere Hits wie „Venus“ von Shocking Blue, „It never rains in southern California“ von Albert Hammond, „Lookin out my backdoor“ von CCR oder „Pretty Woman“ von Roy Orbinson folgten. Das erste richtige Highlight setzte jedoch Sängerin Elke Habekost vor der Pause mit „What’s Up“ von der Band 4 Non Blondes. Gesanglich dem Original schon beängstigend nahekommend, wurde sie dabei dezent, aber dennoch nachhaltig, von den übrigen Bandmitgliedern instrumental unterstützt.

Auch in der Folge stellte die Gruppe ihre musikalischen Qualitäten mit Stücken aus den Genres Rock ‘n’ Roll, Pop, Country oder Blues ein ums andere Mal eindrucksvoll unter Beweis. Keineswegs faul spielten sie bis weit nach Mitternacht schwungvoll und erfrischend Titel wie „Doctor, Doctor“ von Robert Palmer, „Browne Sugar“ von den Rolling Stones (mit virtuosen Saxofon-Einlagen), „Halbstark“ von der früheren Bremer Band The Yankees oder „We will rock you“ von Queen. Außer Frage standen die gesanglichen Leistungen von Elke Habekost und Günter Höke, aber auch der den Sound von „Lazy Bones“ wesentlich prägende Bass von Stephan Rauch. Richtig gut wurde es aber immer dann, wenn zusätzlich die Violine zum Einsatz kam, etwa bei den Klassikern „Out of Time“ der Rolling Stones oder „Cokain“ von J. J. Cale.

Diesen Abend als „unvergesslich“ einzustufen, wäre sicherlich etwas vermessen, dafür war die Besucherresonanz dann doch zu gering. Allerdings würde man die fünf Musiker gerne mal vor einem größeren Publikum sehen und hören. Denn sie brauchen den Vergleich mit anderen Oldie-Bands wie etwa den in diesem Jahr im Kurpark mit einem ganz ähnliche Repertoire aufgetretenen „Bobbys“ nicht scheuen. Vielleicht ergibt sich in nächster Zeit seitens des Kunst- und Kulturvereins ja einmal die Gelegenheit.