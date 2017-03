Lautstark gegen Rassismus

Br.-Vilsen - Vier Bands setzen am 20. Mai lautstark ein Zeichen gegen Rassismus und für mehr Offenheit. Dann gibt es ab 18 Uhr ein Konzert unter dem Titel „TurnUp4Tolerance“ in der Mensahalle in Bruchhausen-Vilsen, Auf der Loge 5.

Die Projektgruppe „Schule ohne Rassismus“ vom Gymnasium Bruchhausen-Vilsen veranstaltet dieses Konzert gemeinsam mit der Samtgemeindejugendpflege, um für mehr Toleranz und gegenseitige Akzeptanz zu werben. Es richtet sich explizit gegen Rassismus, Homophobie oder anderweitig ausgrenzende Ideologien und möchte möglichst viele Personen für dieses Anliegen sensibilisieren. Daher hat die Projektgruppe Mittel aus dem niedersächsischen Landesprogramm „Demokratie und Toleranz“ beim Landesamt für Soziales beantragt, die nun bewilligt wurden. „Wir freuen uns sehr über die Förderung“, sagt Nils Borcherding aus der Projektgruppe. „Durch die Fördermittel können wir einerseits richtig gute Bands verpflichten und andererseits durch Kooperation und Infostände besser auf das Thema aufmerksam machen.“

Organisatorisch kann die Arbeitsgruppe dabei auf die Samtgemeinde, die Jugendpfleger, den Verein „Lebenswege begleiten“, den Schulförderverein sowie den Kultur- und Kunstverein zählen. Mehrere örtliche Firmen sponsoren die Aktion, schreibt Lehrer Tim Schöning in einer Pressenotiz. „Wir wollen zeigen, dass das Anliegen des Konzerts eine breite gesellschaftliche Unterstützung hat“, betont AG-Mitglied Jalain Scharbert.

Das Konzertmotto kann als Appell an alle Bürger der Samtgemeinde verstanden werden: Aufdrehen für Toleranz, gemeinsam ein Zeichen für Demokratie und ein offenes Miteinander setzen.

Tickets gibt es für 3 Euro im Vorverkauf und 5 Euro an der Abendkasse. Der Eintritt wurde von der Arbeitsgemeinschaft bewusst niedrig gehalten, damit jeder die Möglichkeit hat, die Veranstaltung zu besuchen.