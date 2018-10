Adventskalender des Rotary Clubs Bruchhausen-Vilsen ab sofort im Verkauf

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Der Rotary Club Bruchhausen-Vilsen hat gestern den neuen Adventskalender präsentiert. Um das diesjährige Motiv zu bestimmen, fand zuvor an der Oberschule ein Malwettbewerb statt, an dem sich rund 20 Schüler beteiligten. Niels-Holger Rahm vom Rotary Club präsentierte das Siegerbild, einen Weihnachtsmann, der durch eine Winterlandschaft stapft. Gemalt hat es Lara Wehrhahn aus Asendorf.

Die Entscheidung für das Siegerbild der 13-jährigen Schülerin sei der sechsköpfigen Jury nicht leicht gefallen, sagte Rahm. „Alle Bilder waren gut.“ Um das zu demonstrieren, wurden die eingereichten Werke gezeigt und kurz beschrieben. Und in der Tat waren viele tolle Bilder dabei, die in ihrer Motivwahl durchaus unterschiedlich waren.

So saß ein Dalmatiner mit Weihnachtsmütze auf einem Schlitten, in einem anderen Bild hingen Christbaumkugeln an einem Hirschgeweih und eine Krippenszene war dargestellt worden.

Begleitet hat das Projekt Kunstlehrerin Nina Bartels. Die teilnehmenden Schüler kamen aus mehreren Jahrgangsstufen. Die Entscheidung für das Bild von Lara Wehrhahn erklärte Niels-Holger Rahm so: „Die Idee, eine weihnachtliche Landschaft darzustellen, ist hier gut umgesetzt. Ein lustiges Detail ist der Osterhase, der sich an Geschenke ranmacht.“ Es wurde, da viel weiße Fläche zu sehen war, von der Werbeagentur Diers und Hemmje aus Bruchhausen-Vilsen noch bearbeitet, „im Beisein von Lara“, wie Rahm betonte.

Intensive Zusammenarbeit mit „Lebenswege begleiten“

Der Rotary Club hat in den vergangenen Jahren eine intensive Zusammenarbeit mit dem Bruchhausen-Vilser Verein „Lebenswege begleiten“ aufgebaut. Neben der Betreuung bei den Hausaufgaben leisten die überwiegend ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter dort umfangreiche Hilfe in allen Lebensbereichen der Kinder und Jugendlichen. Daneben hat der Verein die Koordinierungsstelle für Flüchtlingshilfe sowie die soziale Betreuung von Flüchtlingsfamilien in der Samtgemeinde übernommen.

Der Rotary Club unterstützt diesen Gesamtansatz auch in diesem Jahr mit dem Reinerlös des Verkaufs des Adventskalenders, der dem Verein zur Verfügung gestellt wird.

Während der Vorstellung des Kalenders erhielten die Schüler ein kleines Präsent. Anschließend gab es ein Büfett. Dies hatte die Gruppe der „Berufsorientierung am Donnerstag“ des Bereichs Gastronomie in der Schulküche der Oberschule aufgebaut.

Schulleiterin Natascha Rogge und Kunstlehrerin Nina Bartels dankten den Rotariern für die gute Zusammenarbeit und den Schülern für ihr Engagement. „Ihr gestaltet damit auch den Alltag an unserer Schule.“

Für fünf Euro erhältlich

Der Kalender ist bis zum 30. November für fünf Euro in vielen Geschäften und Banken in der Samtgemeinde und in der Umgebung erhältlich, unter anderem auch bei der Kreiszeitung in Hoya.

Die insgesamt 2 000 Adventskalender sind mit Gewinnnummern versehen. Hinter jeder der 24 Türen erwartet den Käufer ein Gewinn. Die Ziehung der Gewinner erfolgt unter notarieller Aufsicht. 90 Preise im Gesamtwert von 4 700 Euro stehen zur Verfügung. Die Veröffentlichung der Gewinnnummern erfolgt unter anderem auf der Internetseite der Kreiszeitung und des Rotary Clubs.

www.kreiszeitung.de/weihnachten

www.rotary-bruchhausen-vilsen.de