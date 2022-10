Mit der Museumsbahn nach Asendorf ins Marktgeschehen

Wer mit einem der Museumsbahnen ankommt, befindet sich direkt im Marktgeschehen. © Oliver Siedenberg

Besucher lassen sich von der Spätsommersonne zum Asendorfer Kartoffelmarkt locken.

Asendorf – Da man ja nie wissen kann, waren die Macher des Asendorfer Kartoffelmarkts auf alle Wetterkapriolen vorbereitet: Gleich gegenüber dem Verkaufsstand von Speiseeis auf die Hand gab es am Sonntag Holunderpunsch aus der Thermoskanne. Erstes fand reißenden Absatz, denn das Wetter zeigte sich überwiegend von der spätsommerlichen Seite. Doch es platterte auch – gewaltig sogar.

Wer am Nachmittag dann mit dem von der Diesellok gezogene Zug ankam, blieb entweder in den Waggons sitzen oder suchte direkt am Unterstand auf dem Bahnsteig Schutz vor dem Regen. Der prasselte nicht nur auf das Dach des Bahnhofunterstandes, sondern auch auf die Zeltdächer der Beschicker.

Zuflucht fanden die Gäste auch im geöffneten Lokschuppen. Dort hatten die Zuschauer, die sich dort unterstellten, reichlich Gelegenheit, sich die Lego-Eisenbahn anzuschauen und sich über einen Schienentriebwagen zu informieren. Der Schauer verzog sich nach einigen Minuten und so konnte jeder seinen Bummel fortsetzen.

Auf der Marktmeile hinterm Bahnhof drängte sich das Publikum. Obwohl die Buden mit Essen und Trinken dicht an dicht standen, musste man mit Wartezeiten rechnen.

„Es ist wirklich voll, voller als erwartet“, stellte Marktmeisterin Gabi Beutner-Kijewski schon zur Mittagszeit erfreut und zufrieden fest.

Dass einige Anbieter kurzfristig wegen Krankheit abgesagt hatten, fiel dem Besucher nicht auf.

Das Angebot von Schmuck, Kinderkleidung, Dekoartikeln, Stricksocken und Spezialitäten aller Art war groß und vielfältig. Tüten und Taschen füllten sich schnell mit ersten Weihnachtsgeschenken und Flohmarktschnäppchen, aber auch mit Brot, Marmeladen und Likören zahlreicher Anbieter.

Und wer den kleinen Umweg über das Gemeindehaus nahm, hatte in der Regel schwer zu tragen: Obwohl sich der Second-Hand-Club jetzt auf bestimmte Kategorien beschränkt, waren Angebot wie Nachfrage bemerkenswert. Die betagten Trecker der Alteisen-AG sorgten für eine schöne Kulisse zur Erntezeit. Die „Kleine Dorfkapelle“ und Michael Insinger wechselten sich ab, die Besucher mit bekannten Melodien zu unterhalten und boten einen angenehmen musikalischen Rahmen.

Viel Applaus gab es am Nachmittag für Mädchen und Jungen des Waldkindergartens Heiligenberg, die zusammen mit der Musikwerkstatt von Rolf Sannemann auftraten. „Es ist uns wichtig, ein Programm für die ganze Familie zu bieten“, betonte die Marktmeisterin der Interessengemeinschaft IGA. Das ist ihr gelungen.

Der Kartoffelmarkt hat zahlreiche Gäste auch aus der weiteren Umgebung nach Asendorf gelockt. Auf der Marktmeile herrscht Andrang. © Oliver Siedenberg