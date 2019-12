Landwirte suchen in Asendorf den Dialog

+ In Asendorf entzünden die Landwirte ein Mahnfeuer und laden zum Dialog ein. Foto: Uwe Campe

Asendorf - Von Uwe Campe. Die Bauern sorgen sich. Sie sorgen zunächst einmal für die Bevölkerung, zu deren Ernährung sie die notwendigen Rohstoffe liefern. Sie sorgen sich jedoch auch um sich selbst, und zwar gar nicht so sehr um höhere Preise oder staatliche Ausgleichszahlungen, sondern vielmehr um die ihnen mit vielen Reglementierungen und Auflagen zunehmend erschwerte Existenz. Darüber hinaus sind sie aber auch über ihr in weiten Kreisen der Öffentlichkeit negativ, zumindest aber kritisch wahrgenommenes Image besorgt. Auf diese für sie wenig erfreuliche Situation reagieren besonders jüngere Landwirte mit Aktionen, wie die jüngst erfolgten Treckerdemonstrationen in Berlin, Hamburg und Hannover zeigen. Auch das Bündnis „Land schafft Verbindung“, ein landesweiter Zusammenschluss von Landwirten aus den unterschiedlichsten Bereichen und Regionen, möchte in diesem Zusammenhang auf sich aufmerksam machen und in der Bevölkerung Gehör verschaffen. Wie bundesweit an zahlreichen anderen Orten, veranstalteten in Asendorf am Samstagabend örtliche Teilnehmer dieses Bündnisses ein Mahnfeuer, das unter dem Motto „Redet nicht nur über uns – sondern mit uns Bauern und Bäuerinnen“ stand.