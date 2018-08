Zu Besuch im Demenzbereich einer Pflegeeinrichtung

Br.-Vilsen - Von Mareike Hahn. Barbara steht am Fenster, die Hände auf einen Stuhl gestützt, und guckt nach draußen. Pflegefachkraft Britta Friedrichs streicht ihr mit der rechten Hand über den Rücken und sagt „Barbara“. Falls die alte Dame sie gehört hat, zeigt sie es nicht. Friedrichs berührt sie an der Wange, sagt noch einmal „Barbara“. Wieder keine Reaktion. Unbeirrt schaut die Seniorin durch die Scheibe. Sie lebt in ihrer eigenen Welt.

Barbara wohnt im Demenzbereich der Pflegeeinrichtung „Landleben am Vilser Holz“ in Bruchhausen-Vilsen. Viele Stunden am Tag verbringt sie im Flur, vor ihrem Lieblingsfenster, hinter dem die umherfliegenden Vögel und das grüne Laub der Bäume vom Sommer kunden, wie sie es schon in ihrer Jugend getan haben. „Barbara mag es nicht, viele Leute um sich zu haben“, sagt Friedrichs. „Am liebsten steht sie einfach hier. Das ist okay.“

Die dementen Bewohner annehmen, wie sie sind, mit ihren Vorlieben und Abneigungen – das ist Friedrichs und ihren Kollegen wichtig. „Wir versuchen, den Willen des Menschen zu achten“, sagt die 46-jährige Friedrichs. Und Birgit Falldorf, Geschäftsführerin des Hauses, ergänzt: „Wir wollen ihnen ein gutes Gefühl geben.“

18 Menschen leben im Demenzbereich, 63 insgesamt in der Einrichtung am Vilser Holz. Die meisten der Demenzkranken sind gehobenen Alters, manche jedoch erst in den Sechzigern und durch Unfälle eingeschränkt. Ihre Zimmer liegen an einem einmal um die Ecke führenden Flur. An einer Seite befindet sich ein Wohnzimmer wie aus Omas Zeiten. Ein alter Röhrenfernseher und ein ebenso altes Radio stehen vor einem grauen Sofa. Darauf sitzt ein großer Teddy. „In unserer Fernsehecke halten sich viele Bewohner gerne auf. Tagsüber und auch nachts“, sagt Falldorf.

+ Pflegefachkraft Britta Friedrichs (rechts) bringt Bewohnerin Vera mit einer Schaukelbewegung dazu, aufzustehen. © Oliver Siedenberg

An den weißen Wänden hängen großflächige Blumenbilder. In einem Schaukasten liegen Bücher aus dem vergangenen Jahrhundert, eine alte Ausgabe von „Pünktchen und Anton“ zum Beispiel. Ein Abreißkalender zeigt den 31. August an. „Der hat noch nie richtig gestanden“, sagt Friedrichs schmunzelnd. „Immer wenn die Frau aus dem Zimmer daneben vorbeigeht, reißt sie ein Blatt ab.“

An den Türen der Bewohner hängen Din-A-4-Zettel mit ihren Namen, darunter prangt ein Bild, das zeigt, was ihnen in ihrem Leben wichtig gewesen ist. Einer war offensichtlich Lkw-Fahrer. Nachbarin Vera hat sich für gelbrote Schmetterlinge und Blumen mit rosa Blüten entschieden. „Viele können nicht mehr lesen, aber sie erinnern sich“, sagt Falldorf.

Auch der Essbereich für die Demenzkranken ist voll von Erinnerungen. Auf einem Regal stehen alte Plakate. Reklame für Rotbäckchen, Maggi, Pez, Mondamin Pudding, Brandt. Musik dudelt aus einem Lautsprecher, Hape Kerkeling singt „Das ganze Leben ist ein Quiz“. An einem runden Tisch sitzen vier Bewohner, an einem weiteren sechs. Sie frühstücken schweigend.

+ Kleiner Plausch im Büro: Pflegefachkraft Britta Friedrichs (rechts) mit Geschäftsführerin Birgit Falldorf. © Oliver Siedenberg

Im Bereich vor der Wohnküche hat Vera auf einem Sessel Platz genommen. Friedrichs steuert direkt auf sie zu, Vera steht auf. „Wir suchen die schönste Bewohnerin“, sagt Friedrichs. Vera kann nicht mehr sprechen, aber sie lächelt. „Ein wunderschönes Lächeln“, sagt die Pflegefachkraft. Vera lächelt noch ein bisschen breiter.

In einem kleinen Raum nebenan sitzen zwei Frauen im Rollstuhl. Das ist der Bereich für die Senioren, die nicht mehr alleine essen können. „Guten Morgen“, sagt Friedrichs. Eine der Damen blickt nicht mal auf. „Guten“, antwortet die andere. „Hast du gut geschlafen?“, fragt Friedrichs. „Ja.“ „Ich auch. Hast du Durst?“ Eine Antwort bekommt sie nicht.

Manches nicht persönlich nehmen

„Es kann immer sein, dass jemand nicht antwortet“, erklärt die Pflegerin, die im Demenz- und in den anderen Bereichen des Hauses arbeitet. „Und es kann sein, dass jemand plötzlich ,Du blöde Kuh‘ schimpft. Das darf man nicht persönlich nehmen. Fünf Minuten später ist die Welt wieder in Ordnung.“

Für die Angehörigen ist es oft nicht einfach zu akzeptieren, wenn ein Familienmitglied nicht mehr so ist wie früher. „Viele Verwandte haben ein ganz großes Problem damit, wenn ihre Eltern sie nicht mehr erkennen“, sagt Friedrichs. „Wir versuchen dann, in Beratungsgesprächen mit ihnen darüber zu reden.“

Wenn Kinder sehen, wie ihr dementer Vater plötzlich eine Hausgenossin küsst und mit ihr Händchen hält, während zu Hause die gesunde Mutter ihren Ehemann vermisst, müssen sie erst mal schlucken. „Wir haben aber auch tolle Erfahrungen gemacht mit Verwandten, die Verständnis aufbringen und sagen, ihr Elternteil soll sich in erster Linie wohlfühlen. Die sich freuen, dass der Vater so viel lacht wie lange nicht. Er weiß ja nicht mehr, dass er zu Hause eine Frau hat.“ Körperkontakt ist wichtig für die Bewohner. Deshalb berührt Friedrichs im Vorbeigehen viele an der Schulter oder drückt einen Moment ihre Hand.

Bewegung mündet im Aufstehen

Friedrichs klopft an die Tür von Vera. Es ist Zeit zum Waschen. Die Seniorin sitzt auf ihrem Bett. Sie holt einen Kalender mit Fotos von ihren Liebsten aus dem Regal und zeigt ihn der Pflegerin. „Oh, ist das toll“, sagt Friedrichs und setzt sich auf einen Stuhl gegenüber dem Bett. Dann streckt sie der alten Frau beide Hände entgegen. Vera legt ihre Hände hinein, und Friedrichs fängt langsam an, sich nach links und rechts zu bewegen, während sie munter die hübsche Verwandtschaft lobt. Schließlich stehen beide Frauen auf, Friedrichs streichelt Vera über die Hand, hakt sie unter. Gemeinsam verlassen sie das Zimmer.

„Wenn man Vera sagen würde, dass sie aufstehen soll, würde sie das nicht verstehen. Deshalb fangen wir sitzend an zu schaukeln, und die Bewegung mündet im Aufstehen“, erklärt Geschäftsführerin Falldorf. Friedrichs und Vera sind inzwischen beim Waschraum angekommen. Über der großen, behindertengerechten Badewanne hängt ein Schild: „Wer nackt badet, braucht keine Bikinifigur“.

Fremde Menschen waschen zu müssen, gehört zu den Seiten des Pflegerberufs, die viele abschrecken. Friedrichs zuckt mit den Schultern. „Man gewöhnt sich dran“, findet sie. Falldorf, selbst ausgebildete Pflegefachkraft und viele Jahre in dem Bereich tätig, fügt hinzu: „Der Ekel entsteht im Kopf. Wenn ich eine Beziehung zu einem Menschen habe, den ich mag, dann macht es mir nichts aus.“

Friedrichs, Mutter eines Sohns, arbeitet seit jungen Jahren in ihrem Job. „Ich wusste nie, was ich werden will. Über eine ABM-Maßnahme bin ich dann in ein Pflegeheim gerutscht.“ Nach dem „total netten“ Jahr absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr, blieb anschließend viereinhalb Jahre in dem Heim, bevor sie die Altenpflegeschule in Nienburg besuchte. „Dabei wollte ich eigentlich nie wieder zur Schule gehen“, sagt sie schmunzelnd. Nach dem Abschluss fing sie am Vilser Holz an. Das war vor 20 Jahren, das Heim hieß damals noch anders.

„Bewohner haben feines Gespür“

Friedrichs spricht von ihrem Traumjob. Sie schätzt den Kontakt zu den Senioren: „Die Bewohner haben ein feines Gespür. Wenn man so aussieht, wie man manchmal aussieht, fragen sie, ob man schlecht geschlafen hat oder umarmen einen einfach. Das Verständnis und die Dankbarkeit sind schön. Allerdings muss man manche Bewohner gut kennen, um zu merken, ob sie zufrieden sind.“

Zu wenig Personal, zu wenig Zeit für Pflege und Menschlichkeit – immer wieder wird Kritik an Seniorenheimen laut. „Natürlich haben wir nicht die Zeit, die wir gerne hätten“, sagt Friedrichs. „Aber viele Bewohner haben Angehörige, die sich toll kümmern – zum Teil sogar ehrenamtlich auch um andere Bewohner. Und während der Pflege passiert viel, wir waschen ja nicht nur stumpf vor uns hin, sondern quatschen dabei.“

Im Demenzbereich kümmern sich zusätzlich zu den Pflegekräften Beschäftigungsassistenten um die Bewohner. Sie gehen mal eine Runde mit ihnen spazieren. Malen, basteln, Sonntagskino, backen und Bingo stehen in dieser Woche auf dem Nachmittagsprogramm. Ballspiele und Sitztanz sollen helfen, die Reflexe zu erhalten. „Manche verstehen nicht, was da passiert. Aber wenn die Ersten anfangen, machen alle mit“, sagt Friedrichs.

Das Team versucht, den alten Menschen immer den gleichen Tagesablauf zu bieten und ihnen so Halt zu geben. Das heißt aber nicht, dass morgens früh der Weckdienst rumgeht. „Wir haben eine Bewohnerin, die mal um sieben aufsteht und mal um elf. Das ist in Ordnung“, sagt Friedrichs. „Wenn man einen dementen Menschen aus dem Schlaf reißt, kann es sein, dass er den ganzen Tag nichts isst.“ „Wir wollen die Bewohner in ihrer Welt lassen und nicht in unsere holen“, ergänzt Falldorf. „Integrative Validation“ heißt das. Den Menschen abholen, wo seine Erlebnis- und Gefühlswelt sich gerade befindet.

Barbara steht immer noch am Fenster und schaut hinaus.