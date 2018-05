Alter Deutz-Motor funktioniert nach tausenden Arbeitsstunden wieder

Läuft!

+ © Dieter Niederheide Der Motor läuft, die Schwungscheibe dreht sich – und (von vorne) Ralf Gräpel, Dr. Reiner Paape, Ernst Meininger und Dr. Heinrich Gräpel freuen sich. © Dieter Niederheide

Martfeld - Am Anfang stand die Frage, ob es überhaupt möglich ist, den alten Deutz-Motor im einst für ihn an die Fehsenfeldsche Mühle angebauten Raum wieder in Gang zu bekommen. Inzwischen ist sichtbar und hörbar: Es war möglich.