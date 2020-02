Weseloh - Von Horst Friedrichs. Alle im Ort warten auf den neuen Pastor. Und dann, auf einmal, ist er da. So sieht es jedenfalls aus, als Einbrecher Freddie Schwarz im leer stehenden Pfarrhaus ertappt wird – in den Talar des verstorbenen Geistlichen gehüllt. Die schwarze sakrale Kluft musste in Ermangelung eines Bademantels herhalten, als Schritte durchs Haus hallten und den wohnungslosen Eindringling jäh aus dem Wohlbehagen der heißen Badewanne aufschrecken ließen.

Das war nur der Anfang der komödiantischen Turbulenzen, die am Freitagabend auf die Lachmuskeln der Zuschauer im voll besetzten Saal des Gasthauses Clausing einstürmten. Nahezu pausenlos erzeugten plattdeutscher Wortwitz und brüllend komische Wendungen des Bühnengeschehens Lachsalven am laufenden Band und Beifall auf offener Szene. „Düvel ok, Herr Paster“ heißt die Komödie in drei Akten, deren Premiere „De Weseloher Holdkroog Speeler“ mit einem Heiterkeitspegel inszenierten, der über die ganze zweistündige Spieldauer unverändert hoch blieb.

Der Talar als Bademantel-Ersatz war der Auslöser all der Zwerchfell erschütternden Verwicklungen, in die Freddie Schwarz (dargestellt von Arne Wachendorf) die rechtmäßig und regulär im Pastorenhaus erscheinenden Personen stürzte. Weil er, der auf der Straße Lebende, die Geborgenheit des leer stehenden Hauses ausnutzte, seine eigenen übel riechenden Klamotten in die Waschmaschine stopfte und sich selbst im Badewasser den Straßenstaub abspülte, blieb ihm in der Hast des Entdecktwerdens keine andere Wahl, als sich die Amtskleidung seines verstorbenen „Vorgängers“ überzustreifen.

Nur zu gern sahen die Schlag auf Schlag Eintreffenden in Freddie den ersehnten Seelsorge-Nachfolger. Und seinen schlagfertigen und listenreichen Kumpel Adsche (Frank Bremer) nahmen sie gleich mit in Kauf. Die solchermaßen Bereitwilligen waren Haushälterin Mathilde Faust (Anke Bensemann), Pauline Maack (Karin Meyer), die Vorsitzende des örtlichen Hausfrauenvereins, Linde Bruhns (Alexandra Richter), Dorothea Kruse (Martina Wolko), eine Heiratswillige, Josefine Maurer (Heike Müller-Beckefeld), eine frisch Verwitwete, Bernhard Mauschel (Pascal Othmer), Bürgermeister, Bankdirektor und Ortsvorsitzender der einzig richtigen Partei in einer Person, sowie Küster Harald Kopp (Frank Denker), der sich in hinreißend komischen Zornesausbrüchen Verfolgungsjagden mit Schnaps- und Messweingenießer Adsche lieferte.

Spielleiterin Elke Behrens begrüßte das Publikum und stellte nach Freddies Erlösung aus dem verzwickten Geschehen die Schauspieler vor. Als Souffleuse fungierte Uschi Lesemann. Helfer hinter den Kulissen waren Heinrich von der Rente, Helmut Koppe, Holger Ahrens, Wilfried Bröer, Wilfried Clausing und andere. Eine weitere Aufführung fand bereits gestern Vormittag im Gasthaus Clausing statt.