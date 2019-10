Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten

Asendorf – Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucher des 16. Asendorfer Kartoffelmarkts am Sonntag. Los geht es ab 8 Uhr mit einem großen Flohmarkt an der Bahnhofstraße sowie den angrenzenden Straßen, heißt es in einer Pressenotiz.

Um 11 Uhr öffnen die Marktstände rund um den Bahnhof der Museumseisenbahn. Die Marktmeisterin Gabriele Beutner-Kijewski hat mehr als 50 Direktvermarkter, Anbieter von Kunsthandwerk, Korb- und Holzwaren, Deko- und Töpferartikel sowie Schmuck für Heim und Garten gewinnen können.

Darüber hinaus bieten zahlreiche Stände Leckereien für den großen oder kleinen Hunger an. Auch die Knolle gibt es in verschiedenen Varianten: vom Kartoffelpuffer am Stand von Deubelsküche über Pommes bis zu Räucherkartoffeln oder Kartoffelsalat. Im Gasthaus Uhlhorn (Alte Heerstraße 23) ist ab 12 Uhr das Kartoffelbüfett aufgebaut. Anmeldungen werden unter Telefon 04253/410 entgegengenommen. Erstmals in Asendorf ist der Foodtruck „simpleburger“. Das Team bietet Burger aus regionalen Produkten an. Neben Kaffee, Bier und Limonade gibt es erstmals auch einen regionalen Bier-Likör der Firma Wilker aus Nienburg.

Es gibt weitere kulinarische Angebote wie das Holzofen-Brot der Bäckerei Stadtländer, einen großen Obst- und Gemüse-Sonderverkauf des Edeka-Markts Stellmann sowie Feinstes vom Wasserbüffel und verschiedene Käsesorten.

Zudem laden die örtlichen Fachgeschäfte ab 13 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Es ist außerdem für ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm gesorgt, heißt es in der Pressenotiz weiter. Zentral auf dem Bahnhofsplatz treten ab 13.30 Uhr verschiedene Tanz- und Musikgruppen aus der Region im Bühnenzelt auf. An den Marktständen können die Besucher den Ausstellern beim Drechseln, Schleifen von Bernstein oder Schnitzen von Wanderstäben zuschauen. Für die Kinder stehen eine Hüpfburg an der Bahnhofstraße und ein Karussell beim Kunst-Schuppen bereit.

Im Gemeindehaus an der Sankt-Marcellus-Straße findet von 11 bis 16.30 Uhr eine Bücherbörse sowie der kreative Sankt-Marcellus-Basar statt.

Für die Gäste stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Auch eine Anreise mit der Museumseisenbahn ist möglich. Um 11.15 und 14 Uhr starten Dampfzüge in Bruchhausen-Vilsen in Richtung Asendorf. Zurück können die Gäste von Asendorf nach Bruchhausen-Vilsen um 15 und 17.45 Uhr fahren.