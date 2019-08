Kunstgenuss

Auf der Klosterwiese am Heiligenberg veranstaltete der Bruchhausen-Vilser Kunstverein „Art-Projekt“ am Sonntag zum ersten Mal ein „Kunstpicknick“. Foto: Horst Friedrichs

Heiligenberg - Von Horst Friedrichs. Sommersonne brennt auf grünes Gras, Insekten summen über wildwachsenden Kräuterblüten, und farbenprächtige, hoch aufragende Kunstwerke umgeben ein opulentes Büfett, dessen Früchte ein Stillleben formen. Und rundherum, auf der sanft ansteigenden Hangwiese Menschen, die Kunst und Speisen gleichermaßen genießen. Das war das „Kunstpicknick“ des Kunstvereins „Art-Projekt“ Bruchhausen-Vilsen, das am Sonntagnachmittag auf der Klosterwiese am Heiligenberg stattfand.

Karin Altrogge, Vorsitzende des „Art-Projekts“, begrüßte die Gäste, die sich in großen Scharen auf der Wiese nahe der Klostermühle einfanden. Die Vorsitzende dankte der Familie Brüning für die Unterstützung der Veranstaltung im gleichen Rahmen wie bei einer Vernissage. Ebenso dankte Karin Altrogge den Vereinsmitgliedern und nicht zuletzt der örtlichen Raumausstatterfirma Struß, die unter anderem Schirme, Stühle und Kissen beigesteuert habe.

„Auf der Klosterwiese haben wir uns in den vergangenen Jahren schon öfter getroffen“, sagte Karin Altrogge am Sonntag im Gespräch mit der Kreiszeitung. „Seit 2007 entstanden jeweils im Rahmen unseres ,Symposiums’ großflächige Bilder, die seither die Wiese zieren.“ Mit wetterfesten Farben und auf standfesten Holzgestellen bilden die Werke der „Art-Projekt“-Mitglieder einen außergewöhnlichen Blickfang in der grünen Hügellandschaft. Am Sonntag formten die Bildtafeln einen ausdrucksstarken Rahmen für die vom Kunstgeschehen geprägte Veranstaltungen. Vereinsmitglieder und Gäste nutzten die Gelegenheit, sich mit Staffelei, Pinsel oder Stift im Freien ihrer Kunst zu widmen und Zuschauer daran teilhaben zu lassen.

„Das Kulturpicknick veranstalten wir zum ersten Mal“, betonte Peter C. Creuzburg, der mit der Vorsitzenden zu den Initiatoren des Events zählt. Die drei Weiteren im Bunde sind Nadya Hauswald, Karin G. Bliefernich und Regine Wanek.

Ihre Werke sind im Rahmen einer Ausstellung mit dem Titel „Kunstpicknick“ in der Klostermühle (Heiligenberg 2) zu sehen, und zwar noch bis zum 27. Oktober zu den Öffnungszeiten der Klostermühle, täglich – außer montags – ab 11.30 Uhr. Sie „kredenzt leckere Happen“ des Schaffens der fünf Künstler.

Inspiration für den Entschluss, zum „Kunstpicknick“ „nach draußen“ zu gehen, war ein berühmtes Gemälde des französischen Malers Édouard Manet mit dem Titel „Le Déjeuner sur l’herbe“ (Das Frühstück im Grünen).