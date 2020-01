Kunst und Show für alle Sinne

Aufbruch in eine ungewisse Zukunft: Dieses Bild eines nicht enden wollenden Flüchtlingsstroms hat Daniela Franzen gemalt.

Bassum/Br.-Vilsen - Von Anke Seidel. „Wo gehst du hin?“ Es ist eine schicksalhafte Frage, mit der sich Daniela Franzen und Marcello Monaco, Kulturpreisträger des Landkreises Diepholz, vor dem Hintergrund eines schicksalhaften Themas beschäftigen: die lebensrettende, aber auch gefährliche und vor allem ungewollte Flucht. Gemeinsam mit professionellen Künstlern, Ehrenamtlichen und Interessierten setzen sie sich auf ebenso ungewöhnliche wie fesselnde Weise damit auseinander. Das Ergebnis: eine Bühnenshow und Kunstpromenade, die Besucher mit allen Sinnen erleben können.

Jeweils zwei Vorstellungen in Bruchhausen-Vilsen und Bassum sind geplant. „Ein Spektakel im Spannungsfeld zwischen Flucht, Hoffnung und Neuanfang“, so beschreiben die Impulsgeber und Projektleiter Marcello Monaco und Daniela Franzen diese Abendveranstaltung. Spaß und Freude, Hoffnung und Kreativität stehen dabei im Mittelpunkt. Ilona Estable und Fred Fahrenberg unterstützen das Duo.

Eine ganz besondere Rolle spielen bei den Vorstellungen übrigens vier sagenhafte Geflüchtete mit enormem Bekanntheitsgrad: die Bremer Stadtmusikanten. Denn die Märchenerzählerin Brigitta Wortmann leitet für die Kunstpromenade die Gruppe Märchenspinnerinnen, die sagenhafte Fluchtgeschichten präsentiert. Dazu zieht sich – wie ein roter Faden – die Luftakrobatik der Artistin Tina Badenhop durch den Abend. Symbolisch schlüpft sie in die Rolle einer Flüchtenden, die Erinnerungen als schweres Gepäck tragen muss.

Wie fühlen Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, um ihr Leben zu retten? Der Filmemacher Ralf Schauwacker hat Betroffene interviewt – darunter auch solche, die diese Erinnerungen seit den Wirren des Zweiten Weltkrieges mit sich tragen. Künstlerische Elemente unterstreichen dabei die sehr persönlichen Erinnerungen, machen sie für Zuschauer auf besondere Weise erfahrbar.

Juan Maria Solare, Pianist mit argentinischen Wurzeln, umrahmt den Abend musikalisch, während Puppenspieler Christoph Bendikowski alias Ekke Neckepen die Erlebnisse eines Puppenspielers aufleben lässt, der im Dritten Reich auf der Flucht war. Er stützt sich dabei auf dessen Tagebücher. Akrobatik und Jonglage präsentieren Merle Freund und Martin Bogus, während Reinhard Röhrs als Conférencier durch die Kunstpromenade führt und gemeinsam mit Karin Christoph musikalische Beiträge präsentiert.

Premiere feiert bei „Wo gehst du hin?“ ein ganz besonderer Chor aus zehn Sängern, den Marcello Monaco eigenes für das Projekt gegründet hat. Vierstimmig präsentiert das Ensemble das Lied „Youkali“, das Kurt Weill 1934 im Exil in Frankreich komponiert hat – der Traum von einem Land, in dem Menschen sich gegenseitig helfen und in dem ihre Herzenwünsche Wirklichkeit werden.

Als bildende Künstler unterstützen Thomas Sigmund, Helga Gronau sowie Susan Westhoff und Axel Westhoff-Liebner das Projekt – genauso wie Daniela Franzen und Mustapha Alouche, der Werke des syrischen Künstlers Aron erläutert. Jutta Schröder präsentiert ihre gehäkelten Gedanken zum Thema Flucht.

Erreichen möchten die Mitwirkenden bei ihrem Publikum einen Perspektivwechsel: „Wir würde ich mich fühlen, wenn ich Flüchtling wäre, die Sprache nicht verstehe und die Kultur nicht kenne?“ Türen öffnen, neue Sichtweisen und neue Kontakte ermöglichen – das ist der Herzenswunsch der Projektleiter. Ganz besonders freuen sich Marcello Monaco und Daniela Franzen über die Unterstützung der Initiative „Lebenswerge begleiten“ sowie der Gruppe „Hand in Hand“.

Letztere sorgt mit kleinen kulinarischen Köstlichkeiten dafür, dass sich die Besucher das Thema des Abends auf der Zunge zergehen lassen können – im Wortsinn.

Förderer des Projekts sind die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, die Stadt Bassum, die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur, der Landschaftsverband Weser-Hunte, Kunst und Kultur Bruchhausen-Vilsen sowie Immobilien Horst-Dieter Jobst und Hand in Hand.

Termine

22. Februar um 19.30 Uhr und 23. Februar um 19 Uhr, Mensa Bruchhausen-Vilsen; 29. Februar um 19.30 Uhr und 1. März um 19 Uhr, Gilde-Festhalle Bassum.

Karten gibt es ab Montag, 27. Januar, im Vorverkauf (15 Euro, ermäßigt 12 Euro), in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung sowie bei Papier & Tinte und im Bürgerservice des Rathauses Bassum, ebenso im Tourismusbüro der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen und in der Buchhandlung Böhner. An der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro (15 Euro ermäßigt).

Weitere Infos im Internet:

wo-gehst-du-hin.jimdosite.com