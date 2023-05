40 / 43

Skulpturenpark in Asendorf-Kuhlenkamp ein Erfolg © Sommerliche Temperaturen, ein besonderer Ort mit schönem Ambiente, frische Luft und die fantastischen Werke von acht Kunstschaffenden bildeten am Pfingstwochenende eine tolle Kombination. Schon zum achten Mal lieferten nicht Galeriewände, sondern das parkähnliche, 5 000 Quadratmeter große Grundstück von Marita und Alex Otterpohl in Kuhlenkamp die perfekte Kulisse. Dort fand der vom Kunstverein ARTES-Asendorf initiierte Skulpturenpark statt.