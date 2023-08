Kultusministerin unter Druck: Julia Willie Hamburg plaudert mit Politikern und fährt Museumsbahn

Von: Mareike Hahn

Ins Goldene Buch des Fleckens Bruchhausen-Vilsen trägt sich Julia Willie Hamburg während der Bahnfahrt ein. © Oliver Siedenberg

Erst die ernsten Themen, dann wurde es heiter: Was Julia Willie Hamburg im Vorfeld der Heiratsmarkts in Broksen erlebte:

Br.-Vilsen – Julia Willie Hamburg ist Realistin. „Wir werden die Dinge nicht so schnell schaffen, wie wir müssen“, sagte die niedersächsische Kultusministerin gestern bei einem Empfang im Restaurant Dillertal zum Thema Ganztagsanspruch. Im Vorfeld der Eröffnung des Brokser Markts kam die Grünen-Vertreterin dort mit Verwaltungsspitze und heimischen Politikern zusammen. Dabei ging es um die Ganztagsbetreuung in Grundschulen und die Zukunft der Oberschule Bruchhausen-Vilsen.

„Wir sind für das zuständig, was Sie in Hannover verwalten“, sagte Bernd Bormann in seiner Funktion als Samtgemeindebürgermeister und verwies auf einen Fragenkatalog, den die Ministerin bekommen habe. Das brennendste Thema sei derzeit die Frage: „Was passiert im Ganztagsbereich, gibt es Gelder, und wenn ja, was für Gelder?“ Ab Sommer 2026 haben Grundschüler in Deutschland einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz, so hat es der Bund beschlossen. „Überambitioniert“, befand Hamburg. „2026 wird nicht überall eine Mensa stehen. Und wir müssen in Zeiten des Fachkräftemangels Kompromisse eingehen.“ Da stimmte Landrat Cord Bockhop zu: „Wir können uns Standards ausdenken, aber wir haben das Personal nicht.“

Hamburg versprach, dass das Land die Kommunen nicht allein lassen, sondern finanzielle Verantwortung übernehmen werde. „Wir weiten den Erlass so aus, dass wir acht Stunden bezahlen“, sagte sie mit Blick aufs Ganztagspersonal, ohne zu erklären, wo dieses Personal herkommen soll. Dafür stelle das Land „bis zu 180, 200 Millionen Euro“ bereit. Außerdem beteilige sich Niedersachsen an den Investitions- und Betriebskosten. Die Quote für die Verteilung der Gelder richte sich nach den Schülerzahlen.

Gruppenfoto mit Lok: Kultusministerin Julia Willie Hamburg (mit Eisenbahnermütze) trifft sich mit Verwaltungsspitze und heimischen Politikern, um gemeinsam in der Museumsbahn zum Brokser Heiratsmarkt zu fahren. © Oliver Siedenberg

Auch die langjährige Vakanz an der Oberschule war Thema: „Die Besetzung der Rektorenstelle ist für uns elementar wichtig“, betonte Bormann. „Uns ist sehr gelegen an einer langfristigen Lösung. Wir hoffen, dass Ihr Wort bei der Landesschulbehörde etwas Gewicht hat. Ich weiß, dass die Behörde nicht ganz so einfach ist.“

„Bei der Oberschule schauen wir gerade, wie wir die Rektorenstelle besetzen können“, verwies Hamburg auf das laufende Bewerbungsverfahren. „Eine Schule, die schwierig besetzt ist, braucht eine gute Leitung“, fügte sie mit Blick auf den aktuellen Lehrermangel hinzu. „Wir bemühen uns, die Schule über Abordnungen, Quereinstiege und anderes zu stärken.“

Gleichzeitig müsse man den ländlichen Raum attraktiver machen und dem strukturellen Arbeitsmarkt begegnen, etwa „indem wir an beliebten Schulen keine Stellen mehr ausschreiben, damit sich Lehrer an anderen Schulen bewerben“. Eine Hoffnung der Ministerin: „Wenn jemand erst mal für ein paar Jahre an der Oberschule Bruchhausen-Vilsen arbeitet, dann kommt der Brokser Markt, er verliebt sich und bleibt.“

Nach dem Empfang im Dillertal ging es per Museumsbahn nach Broksen. Im Salonwagen wurde heiter geplaudert. „Oha!“ habe sie gedacht, als sie hörte, dass der Fassanstich zu ihren Aufgaben als Heiratsvermittlerin gehört, verriet Hamburg und lachte. Bormann erinnerte daraufhin schmunzelnd an die Markteröffnung im Jahr 2004, bei der Uwe Schünemann, damals Landesinnenminister, das Fass anstechen wollte: „Er hat einmal dagegen gehauen, und dann ist ihm das ganze Bier entgegengekommen. Er hatte noch einen Anschlusstermin ...“ Ein falsches Ventil sei schuld gewesen. Hamburg hingegen werde sicher maximal zwei Versuche brauchen, um das Fass anzustechen, waren sich Bormann und Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer einig. „Jetzt macht den Druck nicht noch größer“, entgegnete die Grünen-Politikerin grinsend, und Bormann scherzte: „Wir können Ihnen noch einen Proteindrink besorgen.“