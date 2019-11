Künstler spielen mehr als nur eine Rolle

Ethan Freeman spielt beim Konzert in der Mensa unter anderem das Phantom der Oper, in dessen Rolle er bereits mehr als tausendmal schlüpfte. Foto: Ethan Freeman

Br.-Vilsen – Ethan Freeman spielte im Bremer Musicaltheater den Hauptdarsteller in „Jekyll & Hyde“, verkörperte mehr als tausendmal das Phantom der Oper und ist 2006 und 2007 vom Musicalpublikum in Deutschland zum beliebtesten Darsteller und zur schönsten Musicalstimme gewählt worden. Davon überzeugen können sich Interessierte am 17. Januar. Denn dann kommt der Wahlhamburger nach Bruchhausen-Vilsen und nimmt die Zuschauer gemeinsam mit weiteren Künstlern, darunter der amerikanische Musical-Entertainer David E. Moore, der unter anderem bereits zur Eröffnung der Olympischen Spiele gesungen hat, bei der Veranstaltung „Musical Evergreens“ mit auf eine Zeitreise durch 50 Jahre Musicalgeschichte. Veranstalter Jörg Beese sprach mit Ethan Freeman, dem gebürtigen New Yorker, über seinen Auftritt bei der ersten Brokser Musical-Nacht und den Zusammenhang von Musical- und A-cappella-Gesang.

Wie fühlt es sich für Sie an, in den Bremer Raum zurückzukehren?

Es ist immer ein „coming Home“. Immerhin war „Jekyll & Hyde“ eine der prägendsten Rollen, die ich spielen durfte. Ich habe hier noch viele Freunde und Bekannte aus der Jekyll-Zeit.

Mit Bruchhausen-Vilsen und der Region hatten Sie noch nie zu tun, oder?

Aber sicher doch. Wir haben Freunde aus Hoya, unsere Kinder spielen gerne zusammen. Wir Väter waren schon zweimal in den letzten Jahren im Sommer in Bruchhausen-Vilsen, um mit der Museumseisenbahn zu fahren. Und sogar die Mensa, in der wir auftreten werden, kenne ich schon.

Wie kam das zustande?

Wir sind gut mit Mitgliedern von „Maybebop“ (A-cappella-Band, Anm. d. Red.) befreundet, die dort aufgetreten sind. Wir haben spontan mit unseren Freunden verabredet, deren Konzert in der Mensa zu besuchen.

Stehen sich die Themen Musical- und A-cappella-Gesang nahe?

Aber ja, nicht nur musikalisch, auch fantechnisch. Wir wissen aus vielen Gesprächen, dass Musicalfans auch A-cappella-Musik lieben und umgekehrt.

Kehrt Dr. Jekyll bei der Brokser Musical-Nacht zurück?

Er wird auf der Bühne stehen, aber nicht nur. Man identifiziert Künstler oft mit einer Rolle, dabei haben wir Bühnendarsteller ein so breites Repertoire anzubieten. Jekyll ist ein Teil davon, aber ich habe ja auch über tausendmal das Phantom der Oper gesungen, über 500 mal den Tevje in „Anatevka“. Zuletzt habe ich nach „Aladdin“ und „Tarzan“ auch in „Sherlock Holmes“ gespielt. Aber auch als Bonifatius hat es mir viel Spaß gemacht. Die Besucher sollen Musical-Evergreens hören. Es soll für sie eine Zeitreise durch die eigene, musikalische Vergangenheit sein, bei der man auch mal mitsingen kann.me

Ist es wahr, dass sie das erste Mal zusammen mit ihrem Landsmann David E. Moore auf der Bühne stehen, obwohl sie beide schon Jahrzehnte in Deutschland leben?

Ja, das ist witzig, aber es hat sich einfach nie ergeben. David war extrem lange in Bochum verpflichtet (er spielte dort im Musical „Starlight Express “, Anm. d. Red.) und mit dem Rollschuhlaufen hatte ich es nie (lacht). Ich freue mich schon auf das ein oder andere Duett mit ihm. vik

„Musical Evergreens“ in der Mensa:

Die erste Brokser Musical-Nacht mit dem Titel „Musical Evergreens“ beginnt am Freitag, 17. Januar, in der Mensa des Schulzentrums in Bruchhausen-Vilsen (Auf der Loge 5) um 20 Uhr. Während des rund dreistündigen Programms hören die Besucher unter anderem Hits aus den Musicals „Evita“, „Starlight Express“, „Das Phantom der Oper“, „Tanz der Vampire“ sowie „Bonifatius“. Tickets für die Veranstaltung gibt es bei der Mediengruppe Kreiszeitung, bei allen anderen Vorverkaufsstellen von Nordwestticket und unter www.nordwest-ticket.de oder telefonisch unter 0421/363636.