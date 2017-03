„PiepSchau“ mit Angela Merkel in Grundschule 

Bruchhausen-Vilsen. - Sie haben viele Fans: Die vergangene Woche geschlüpften Küken in der Grundschule Asendorf.

Kein Kind kann, ohne einen kurzen Blick in den Schaukasten zu werfen, an den flauschigen Tieren vorbeigehen.

Etwa 25 Küken zählen die engagierten Zieheltern. Anfang des Monats startete das „Hühnerprojekt“ in der Grundschule. Die Kinder durften die Eier beschriften und dann die Brutmaschine genauestens im Auge behalten. Bei 37,8 Grad und einer Feuchtigkeit von 40 bis 70 Prozent ruhten die Eier dort. Bis es am Dienstag so weit war: Das erste Küken erblickte das Licht der Welt. „Manche sind geschlüpft als wir Unterricht hatten“, bedauert eine Grundschülerin.

Die Kinder haben die Küken bereits in ihr Herz geschlossen und teilweise sogar benannt: So tummeln sich im Schaukasten unter anderem „Goldie“ und „Angela Merkel“.

Die Schüler sollen durch das Projekt lernen, wie ein Leben entsteht und welche Pflege das Tier braucht. Schon kommt die Klasse 3a, die gemeinsam mit der 2a die Obhut hat, und erfüllt ihre Pflicht: Futter nachfüllen, Wasser austauschen, „und dann wird zwischendurch ausgemistet“, fügt Schulleiter Torben Wittmershaus hinzu.

Küken liefern „PiepSchau“ in der Grundschule Asendorf Zur Fotostrecke

Bald heißt es Abschied nehmen: Die Küken verlassen noch vor den Osterferien die Schule – teilweise wollen Familien der Schüler die Kleinen aufnehmen. Doch schon nach Ostern gibt es neue Eier. Dann dürfen sich die Klassen 1a und 1b um gefiederten Nachwuchs kümmern.

vik