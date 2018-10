Der Kranke als Konsument

Fachtagung: Patienten schenken ihrer Gesundheit zu wenig Beachtung

Fachvertreter diskutieren in Bruchhausen-Vilsen über die Zukunft der Gesundheitspolitik.

Br.-Vilsen - Von Horst Meyer. Heilpraktiker Axel Tausch nutzte den internationalen Tag der Herzgesundheit um auch in Bruchhausen-Vilsen für diesen Themenkomplex zu sensibilisieren. Unter dem Motto „Herz außer Takt“ organisierte er einen Aktionstag in Räumen der evangelischen Kirchengemeinde. Dem vielfältigen Rahmenprogramm für alle Interessierten schloss sich eine Fachtagung an, auf der über die Zukunft der Gesundheitspolitik gesprochen wurde.