Korell gegen die Samtgemeinde

Schwarme/Br.-Vilsen - Von Mareike Hahn. Hans-Henning Korell geht es nicht ums Geld, ihm geht’s ums Prinzip. Weil er sich ungerecht behandelt fühlt, zieht der 69-Jährige aus Morsum (Landkreis Verden) gegen die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen vor Gericht. Denn deren Personal hat ihm am 6. August „völlig überraschend“ ein Hausverbot für die Freibäder in Schwarme und Bruchhausen-Vilsen erteilt, sagt Korell. Er fühlt sich „gemobbt“. Eine Einschätzung, die Cattrin Siemers nicht nachvollziehen kann: „Das Hausverbot war gerechtfertigt“, sagt die Allgemeine Vertreterin des Samtgemeindebürgermeisters.

Als Auslöser für seinen Rausschmiss vermutet Korell einen Vorfall, der sich am 3. August im Schwarmer Bad ereignet hatte. „Mir wird vorgehalten, ich hätte aggressiv und grundlos Mädchen am Eingang angegangen“, sagt er und erklärt: „Hintergrund war ein Vorfall im Kassenbereich, als ich ins Freibad wollte. Schon von Weitem sah ich, wie im Durchgangsbereich an der engsten Stelle drei Mädels rumalberten, alle natürlich mit ihren Handys beschäftigt.“ Das Trio habe den Durchgang nahezu völlig blockiert.

„Mir geht diese Ignoranz zunehmend auf den Senkel, und sie nimmt Formen an, die ich nicht mehr hinnehme“, fährt Korell fort. „Ich nahm also auf der Höhe des Kassenfensters Sichtkontakt zum Kassenpersonal auf und ging weiter, direkt auf die geringe Lücke zu, die diese Mädels noch offen ließen, für den Durchgang allerdings zu klein. Zwangsläufig stieß ich mit einem der Mädchen zusammen. Die jungen Weiber waren überrascht. Einer flog sogar ein Handy aus der Hand. Ich hörte nur noch, wie eine sagte: ,Ist der verrückt?’, worauf ich erwiderte: ,Ich nicht’.“

Korell ist bewusst, dass es auch anders gegangen wäre: „Ich hätte höflich um Einlass bitten können, und es hätte sich vielleicht die eine oder andere bequemt, den Durchgang zu ermöglichen.“ Das sei für ihn aber keine Alternative gewesen: „So klein mache ich mich nicht, nicht vor solchen Ignoranten.“

Für Cattrin Siemers ist Korells Verhalten indes nicht akzeptabel. „Er hat junge Mädchen bewusst geschubst“, sagt sie. „Und das war nur die Spitze des Eisbergs.“ Schon vorher habe es „immer mal wieder Vorgänge kleinerer Art“ gegeben, bei denen sich andere Badegäste durch Korell belästigt gefühlt hätten. Dem Saisonkarten-Inhaber als Konsequenz ein vorübergehendes Hausverbot auszusprechen, sei daher berechtigt gewesen: „Ich sehe das nicht als starken Eingriff“, sagt Siemers. Zumal Korell nicht einsichtig gewesen sei: „Wir haben ihm angeboten zu reden, aber er war offensichtlich nicht an einer Einigung interessiert.“

Das Hausverbot galt laut Siemers nur bis zum Ende der diesjährigen Freibad-Saison. Das Martfelder Hallenbad, ebenfalls in Trägerschaft der Samtgemeinde, sei nicht betroffen.

Bis Anfang September, also rund einen Monat lang, musste Korell auf seine gewohnten Besuche im Freibad in Schwarme verzichten. Seine Saisonkarte, für die er 55 Euro bezahlt hatte, konnte er in diesem Zeitraum nicht nutzen. „Der wirtschaftliche Schaden ist relativ gering, mir aber sehr wichtig, weil er schlichtweg jeglicher Grundlage entbehrt“, sagt Korell. „Ich musste mir eine neue Möglichkeit suchen, meine sportlichen Aktivitäten fortzusetzen, eine neue Saisonkarte kaufen, was ich in Langwedel im Burgbad getan habe. Die kostet dort 30 Euro.“ Schwimmen sei die einzige Sportart, die er aus gesundheitlichen Gründen noch ausüben könne.

Indem er sich ans Verwaltungsgericht Hannover gewandt hat, will Korell nach eigenen Angaben Rückgrat bewahren, anderen Mut machen und ein Signal setzen. „Und, last, but not least, gewinnen“, sagt der Morsumer. Wird er, wie von ihm verlangt, von der Samtgemeinde einen finanziellen Ausgleich für deren „Unverschämtheit“ bekommen? Mit dieser Frage soll sich demnächst ein Richter beschäftigen.