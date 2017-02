Kooperation statt Konkurrenz

Schwarme - Angekommen im Luther-Jahr, starteten die Kirchengemeinden Schwarme und Martfeld in Kooperation mit der VHS unter dem Dachthema „Wie kann man wichtige Gedanken aus der Reformation heute verstehen und den Menschen nahebringen?“ in dieser Woche ihr diesjähriges Gemeindeseminar. Mehr als drei Dutzend Zuhörer fanden Interesse an der Auftaktveranstaltung im Gemeindehaus Schwarme.

Macht und Ohnmacht des Wortes – von wem lasse ich mir etwas sagen? Gleich vier Referenten erwiesen sich im Laufe des Abends als sattelfest in dieser Thematik: die Mediatorin Gunda Manke aus Bruchhausen-Vilsen, die Schwarmer Pastorin Meike Müller, Dr. Hans-Ulrich Lenk vom Bassumer Krankenhaus sowie Johann-Dieter Oldenburg, pensionierter Polizist und amtierender Ortsbürgermeister Schwarmes.

Dr. Hans-Ulrich Lenk, leitender Oberarzt im Bereich Innere Medizin, begann seine Ausführungen mit einem negativ besetzten Beispiel: dem aus seiner 1951 verfilmten Biografie bekannten Professor Sauerbruch. „Ein in voller Gänze dem Vorurteil gegenüber dem ,Halbgott in Weiß‘ entsprechender Arzt – selbstherrlich, eitel und ein in die Lebensführung des Patienten eingreifender Entscheider“, so der Mediziner. Der sieht seine Rolle, und die seiner Kollegen, ganz anders. Offener und zeitgemäß.

Autorität und Respekt erlange man heute nicht mehr zwangsläufig aufgrund seiner beruflichen oder gesellschaftlichen Position. Das träfe auch zunehmend auf seine Berufsgruppe zu, so Dr. Lenk: „Qualifikation, Wissen und Vertrauen machen heute einen Arzt aus. Offenheit und Barrierefreiheit im Dialog mit dem Patienten. Selbsterhöhung beispielweise durch das permanente Benutzen von Fachausdrücken ist der falsche Weg.“

Bogen zu Martin Luther geschlagen

Ganz ähnlich auch die Erfahrungen von Ex-Polizist Johann-Dieter Oldenburg, der dabei zwischen der Autorität im Vorgesetztenverhältnis und gegenüber den „Kunden“ differenzierte. „Zu beiden Seiten gilt es, fachlich kompetent und als Vorbild aufzutreten. Kritikfähigkeit, ein gebotenes Maß an Gelassenheit sowie Ehrlichkeit sind wichtige Faktoren dabei“, so seine Erkenntnis. „Die Funktion als Ordnungshüter sowie die Bewaffnung und die Uniform verlangen dem Gegenüber in der Kontroverse schon ein gewisses Maß an Respekt ab, allerdings heute deutlich weniger als noch vor 20 Jahren.“

Eine andere Perspektive in die offene Diskussion brachte Gunda Manke. Die Mediatorin hat zwangsläufig einen geschärften Blick für das Entstehen und Beheben von Konfliktsituationen. Im Streitfall liegt der Zündstoff fast ausschließlich in Emotionen und in mangelhafter Kommunikation. „Gerecht ist, was ich als gerecht empfinde“, führte sie an und zeigte verschiedene Eskalationskonflikte auf. „Aus Unkenntnis werden die Ängste der anderen nicht wahrgenommen. So entwickelt sich aus Empörung schnell Wut. Daraus entsteht Hass bis hin zur Entmenschlichung und in Kauf genommene Selbstzerstörung.“

Kooperation statt Konkurrenz benannte sie als wirksames Gegenmittel. Akzeptanz für sich und den Kontrahenten schaffen, sich gegenseitig Respekt zollen und die Dinge benennen, die einen selbst bewegen. Eine Macht anzuerkennen, bedeutet gleichzeitig, ein Stück eigene Freiheit aufzugeben.

Den Bogen zu Martin Luther schlug schließlich Pastorin Meike Müller. Er, der lange Zeit Zweifelnde, definierte schließlich für sich die Bibel als einzige Autorität. Missstände, Ungleichgewichte und Machtmissbrauch in Kirche und Gesellschaft bewogen ihn zu dieser Erkenntnis. „Daraus entwickelte sich seine Standfestigkeit gegen jedwede Obrigkeit, die viele Wegbereiter der Reformbewegung mit dem Leben bezahlten“, so Schwarmes Pastorin.

Diese unmissverständliche Haltung scheinbaren Autoritäten gegenüber ließ ihn 1521 vor dem Reichstag in Worms seiner Überzeugung treu bleiben, als man ihm den Widerruf seiner Thesen abverlangte. „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“, wird Luther von der Geschichtsschreibung zitiert, und so bot er der mittelalterlichen Macht von Papst und Kaiser die Stirn. Mit Erfolg, wie wir heute wissen.

Und wie geht es weiter in der Seminarreihe? Am Mittwoch, 15. Februar, hält die Landessuperintendentin des Sprengels Osnabrück, Dr. Birgit Klostermeier, einen theologischen Vortrag mit dem Titel „Und brannte nicht unser Herz? – Reformation heute“. Sie erläutert die Grundgedanken der Reformation und versucht, sie in die Gegenwart zu übersetzen. Mit Schuld und Vergebung – einem ur-lutherischen Thema – beschäftigen sich am Mittwoch, 22. Februar, Pastorin Meike Müller und Mediatorin Algeth Weerts. Parallel zu den Veranstaltungen wird im Gemeindehaus die Ausstellung „Worte in Kreide“ gezeigt, die sich detailliert mit einigen Bibelstellen auseinandersetzt.

ufa