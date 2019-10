Br.-Vilsen - Von Andree Wächter. Es war göttlich im Jugendhaus Broksen beim Konzert der härteren Gangart. Dies lag an der Band „Artemis Rising“ aus Göttingen. Die fünf Musiker haben sich nach der griechischen Göttin Artemis benannt. Sie ist die unter anderem die Hüterin der Frauen und Kinder und gehört zu den zwölf großen olympischen Göttern. Ob Artemis die Musik der Headliner-Band gemocht hätte, ist in der Mythologie nicht übermittelt.

Laut der Band-Homepage spielen sie eine Mischung aus Post-Hardcore und klassischem Metalcore. Die Mitglieder Wim Dehnke (Vocals), Dennis Vorwerk (Guitar), Kevin Rieckmann (Guitar), Tobias Ulbrich (Drums) und Kevin Vorwerk am Bass setzten dies perfekt um.

Eine nicht ganz so weite Anreise in den Flecken hatte die Gruppe „Maelfoy“ aus Ganderkesee. Seit rund zwei Jahren machen die jungen Männer zusammen Musik. Mit ihrem Post-Hardcore passten sie sich in das Konzept des Abends ein. Mit harten Riffs und einem kräftigen Schlagzeug heizten die Fünf dem Publikum ein. Während ihres Sets waren Punkrock-Einflüsse zu hören.

Der Auftritt von „On our own“ aus Bremen erinnerte im ersten Moment an die Blues Brothers. Die beiden Sänger Florian „Flo“ Kluge und Aljoscha „AJ“ Siems traten mit Hemd, Krawatte, Weste und Hut auf. Sie passten zumindest optisch so gar nicht ins Konzept. Als die ersten Klänge ertönten, hörten die Gäste jedoch keinen Blues, sondern Nu- und Alternativ-Metal. Mit ihrer energiegeladenen, lauten, harten und dennoch melodischen Art zogen sie die Besucher in Bruchhausen-Vilsen in ihren Bann.

Die sechs Musiker wissen, dass neben dem Sound auch die Bühnenpräsenz wichtig ist. Mit dieser Mischung gewannen sie den diesjährigen „Local Hero“-Bandcontest in Bremen. Nun vertreten sie das kleinste Bundesland beim Bundesfinale am 9. November in Salzwedel.

Die Jugendhaus-Konzerte finden zwei- bis dreimal im Jahr statt. Sie sind fast immer abseits des Mainstreams, wie Jugendpfleger Michael Wegner erklärte. Oft sind sie im Hardcore-Bereich angesiedelt. Als Gegenpol gab es in jüngerer Vergangenheit auch Akustikkonzerte – ganz ohne Verstärker.

Rund um die Auftritte half circa ein halbes Dutzend Jugendlicher beim Auf- und Abbau. Während des Konzerts kümmerten sie sich um den Verkauf von Getränken und Würstchen. „Ohne diese Hilfe könnte es keine Konzerte geben – egal, ob Hardcore oder Akustik“, sagte Michael Wegner.