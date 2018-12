Süstedt - Von Ulf Kaack. Mit dem letzten Konzert der Saison präsentierten die Initiatoren des Süster Krings am Samstag nochmals ein mitreißendes Highlight: Das Trio „b.live“ gastierte in der Nolteschen Scheune in Süstedt vor vollem Haus und wusste Begeisterung wie ein Buschfeuer zu entfachen.

Große Worte und eine Aufwärmphase schenkte sich das Ensemble eingangs und ging gleich in die Vollen. Bereits der erste Song – die Eigenkomposition „King Biscuit Stomp“ – machte mächtig Dampf und stellte klar: Hier gehen drei Überzeugungstäter in Sachen Blues und Boogie Woogie zu Werk. Kompromisslos und virtuos. Hot Stuff halt, die Minusgrade blieben draußen.

„b.live“ sind Schlagzeuger Micha Maass und Ausnahmepianist Henning Pertiet, beide Preisträger des international renommierten „German Blues Awards“. Für den Gesang sorgte der US-Amerikaner Henry Heggen, der außerdem an der Blues-Harp, der Mundharmonika, eine erstklassige Performance ablieferte. Seit vielen Jahren sind sie ein eingespieltes Team.

Wer sich auskannte, der konnte neben Boogie Woogie diverse Spielarten des Blues, Anleihen aus Jazz, Gospel und Rock’n’Roll für sich entdecken. Doch wer über keinen musikwissenschaftlichen Background verfügte, der lehnte sich zurück und genoss ganz einfach. „b.live“ gab einen unverstellten Blick auf ein im frühen 20. Jahrhundert wurzendes Œuvre, das von den USA ausgehend einen wesentlichen Einfluss auf die populäre Musik Europas ausübte. Bis heute.

Viel Platz für Schnörkel und Zierrat boten die Kompositionen nicht. Pur und direkt ging es zur Sache. Rasant über weite Strecken, so dass Pertiets Piano so manches Mal auf dem soliden Bühnenboden bedrohlich zu schwanken begann. Rollende und punktierte Bässe hämmerte er mit der linken Hand in die Tasten und zeichnete mit der Rechten bluesige Off-Beat-Figuren. Mit „Eddies Blues“, einer Hommage an die Blues-Ikone Eddie Boyd, schaltete das Ensemble kurzfristig einen Gang runter. Doch bildeten leise Passagen und feinfühliger Hörgenuss eher die Ausnahme.

Dazu zählte das auffallend harmonische und facettenreiche „Lingony Extended“, eine tongewordene Biografie von Henning Pertiet, die er nach der Pause mit seinem langjährigen Weggefährten Micha Maass kredenzte. „Mein Leben in ein paar Minuten, mit all seinen Höhen und Tiefen“, hatte der Pianist das Stück in seiner Anmoderation charakterisiert. Darin fanden sich auch seine Stippvisiten in artfremden Genres wie Klassik oder Jazz wieder.

Anschließend wandelte Henry Heggen auf solistischen Pfaden, brachte dabei die eisernen Durchschlagzungen seiner Mundharmonika auf eindrucksvolle Weise nahezu zum Glühen. Zunächst griff er den traditionellen Gospel-Song „Oh! What a beautiful City“ auf, wobei sich das Publikum mühelos in den gesanglichen Part einbinden ließ. Geradezu experimentell anschließend Heggens lautmalerische Abbildung eines Dampfzugs: Er ließ den Schienenstrang singen – die Räder ratterten, die Sirene heulte und der Steamengine ächzte.

Weitgehend im Hintergrund agierte hingegen Micha Maass an den Drums. Da das über lange Strecken klangprägende Piano in der Rhythmusarbeit eine dominante Rolle einnahm, war sein Spiel eher zurückgenommen, dabei umso feiner und nuancierter. Minimalistisch arbeitete er mit Drumsticks, Jazzbesen und Mallets. Die gesamte Bandbreite seines Könnens stellte der ambitionierte Schlagzeuger in zwei ausgedehnten Solopassagen eindrucksvoll unter Beweis.

Im Anschluss an die musikalischen Egotrips nahm das Trio die Zielgeraden erneut mit Topspeed unter die Räder. Das entfachte Boogie Woogie-Feuerwerk mündete an der Schnittstelle zum Rock’n’Roll. Das final vorgetragene „Flip, Flop And Fly“ ließ Parallelen zu den eingängigen Chuck Berry-Klassikern aufblitzen und riss auch den letzten Zuschauer vom Stuhl.

Nicht nur durch ihre Spielfreude und die Lockerheit im Dialog mit dem Publikum wusste das Trio zu überzeugen, auch durch die weitgedehnten Variationsspielräume. Kenner der Materie stellten unschwer fest, dass kein Stück dem Original auf den Tonträgern von „b.live“ oder den vorherigen Liveversionen gleich kam. Im Gegenteil, wie Henning Pertiet verriet: „Tonart, Rhythmus und Struktur variieren wir spontan und nach Belieben. Manchmal fang ich einfach etwas an und Henry lässt sich dann etwas einfallen, auf das wir uns spontan einlassen. Das macht das Ganze auch für uns Musiker ungeheuer spannend.“

Die starke Performance von „b.live“ war ohne Zweifel das Sahnehäubchen auf einer außerordentlichen Konzertsaison in der Nolteschen Scheune.

Das 2019er-Programm werden die Macher vom Heimatverein Süster Kring in Kürze bekannt geben. Man darf gespannt sein, denn die Messlatte dafür haben sie für sich selbst extrem hoch positioniert.